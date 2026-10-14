Champions League: A Reward for the LASK Miracle

On October 9, 2025, Didi Kühbauer took over the struggling Linz team; 370 days later, the storied club is set to reach a milestone in its history today against Liverpool. Behind this 180-degree turnaround lies one of Austrian soccer’s most beautiful fairy tales. For the first time since 1965, LASK won the league title, claimed the cup, and—after coming back from a 0–4 deficit against Celtic—qualified for the Champions League. The Champions League—the ultimate reward for the “double miracle”—is an exclusive ticket to the elite world of the best and the richest.