"Krone" Stop Light
Champions League: A Reward for the LASK Miracle
Fine words. In an interview with “Krone” (see link box below), Sascha Horvath is looking forward to what is likely the biggest game of his life—even though his soccer world looked anything but rosy just a year ago. Back then, LASK was in second-to-last place, with a meager seven points to its name. The captain summed up the situation with even greater frustration: “Every player is performing below his level!”
On October 9, 2025, Didi Kühbauer took over the struggling Linz team; 370 days later, the storied club is set to reach a milestone in its history today against Liverpool. Behind this 180-degree turnaround lies one of Austrian soccer’s most beautiful fairy tales. For the first time since 1965, LASK won the league title, claimed the cup, and—after coming back from a 0–4 deficit against Celtic—qualified for the Champions League. The Champions League—the ultimate reward for the “double miracle”—is an exclusive ticket to the elite world of the best and the richest.
Never before has the Linz stadium been in the spotlight as brightly as it is today. The club is stepping into the global spotlight against the “Reds.” Thanks to Liverpool’s star power, images of the showdown at the Gugl will be broadcast to nearly 200 countries.
Moments that can change everything. Sometimes, on this stage, a single stroke of genius is enough to send a player’s market value skyrocketing, generate worldwide attention, and lay the groundwork for that one big dream transfer.
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