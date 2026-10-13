Gouda oder Emmentaler? | Alles Käse!

Alles Käse! Wie haben wir uns die teilweisen Preissenkungen verdient? Mit der Paketsteuer! Man kauft sich also ein Packerl Teebutter – zu haben bereits um 1,59 Euro. Und bekommt dann sein Versandpackerl mit der neuen 8-€-Butterdose – mit dem satten Paketsteuer-Aufschlag von 2,40 Euro. Was das eine mit dem anderen zu tun hat? Viel. Ja: alles! Denn die Paketsteuer wurde von Babler, Marterbauer & Co. als Gegenfinanzierung für die Mehrwertsteuersenkung erfunden. Die Regierungspartner der Roten, die Türkisen und die Pinken, haben damals im Frühsommer brav mitgestimmt und der Paketsteuer ihren Segen erteilt. Mittlerweile distanzieren sich die Neos ganz von dieser Gebühr, die ÖVP halb, die SPÖ ein kleines bisserl. Gouda oder Emmentaler? Nein: Alles Käse!