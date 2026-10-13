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Gouda oder Emmentaler? | Alles Käse!

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(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

Gouda oder Emmentaler? Hurra, die Preise sinken! Der Einkaufskorb mit den billigsten Lebensmitteln sei nach der Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel billiger geworden, hat uns nun die Arbeiterkammer vorgerechnet. Die AK ist – nur eine Feststellung, keine Unterstellung - jene Institution, in der Finanzminister Markus Marterbauer, der „Schöpfer“ der Steuersenkung und mutmaßliche nächste Vizekanzler und SPÖ-Chef, zu Hause ist. Und diese AK listet auch auf, welche Produkte entscheidend billiger wurden: Teebutter etwa, Penne-Nudeln, Pommes frites und Gouda-Käse. Der für Gouda erhobene Preis hat sich um ganze 14 Prozent verringert. Dafür wurde Emmentaler gleich um 31 Prozent teurer …

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Alles Käse! Wie haben wir uns die teilweisen Preissenkungen verdient? Mit der Paketsteuer! Man kauft sich also ein Packerl Teebutter – zu haben bereits um 1,59 Euro. Und bekommt dann sein Versandpackerl mit der neuen 8-€-Butterdose – mit dem satten Paketsteuer-Aufschlag von 2,40 Euro. Was das eine mit dem anderen zu tun hat? Viel. Ja: alles! Denn die Paketsteuer wurde von Babler, Marterbauer & Co. als Gegenfinanzierung für die Mehrwertsteuersenkung erfunden. Die Regierungspartner der Roten, die Türkisen und die Pinken, haben damals im Frühsommer brav mitgestimmt und der Paketsteuer ihren Segen erteilt. Mittlerweile distanzieren sich die Neos ganz von dieser Gebühr, die ÖVP halb, die SPÖ ein kleines bisserl. Gouda oder Emmentaler? Nein: Alles Käse!

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