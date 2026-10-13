Lastwagen blieb in Rathaus-Durchfahrt stecken

Ein Lastwagenfahrer dürfte am Dienstag in Völkermarkt die Höhe seines Fahrzeugs falsch eingeschätzt haben. Er blieb in der Unterführung beim Rathaus stecken.
Bei der Durchfahrt unter dem Völkermarkter Rathaus am Rande des Hauptplatzes blieb das tonnenschwere Gefährt plötzlich stecken. Die Durchfahrt ist mit einer Höhenbeschränkung von 4,2 Metern gekennzeichnet.
Der Lkw passte offenbar aufgrund seiner Kranaufbauten nicht unter der Durchfahrt hindurch.
Lenker unverletzt
Bei dem Zwischenfall wurden sowohl das Gebäude als auch der Lastwagen beschädigt. Der Lenker selbst kam laut Polizei unverletzt davon. Es blieb somit bei Sachschaden. Wie hoch dieser ausfällt, war zunächst nicht bekannt.
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