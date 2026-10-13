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Kabel gerissen

Ganzes Tiroler Tal ohne Mobilfunk und Festnetz

Tirol
13.10.2026 21:39
Ein gerissenes Kabel sorgt in Tirol für großflächige Mobilfunkausfälle.
Ein gerissenes Kabel sorgt in Tirol für großflächige Mobilfunkausfälle.(Bild: P. Huber)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Ein großflächiger Mobilfunk- und Internetausfall beschäftigt die Behörden in Tirol. Betroffen sind vier Gemeinden im Sellrainraintal im Bezirk Innsbruck-Land. Ursache dürfte ein gerissenes Kabel sein. Vor Mittwoch sei nicht mit einer Reparatur zu rechnen, teilte das Land mit. 

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Seit Dienstagabend liegt ein Mobilfunk- und Festnetzausfall in den Gemeinden Sellrain, Gries im Sellrain und St. Sigmund sowie im Kühtai vor. Dies teilte das Land Tirol am Abend mit.   

Notrufe von Feuerwehrwachen aus möglich
Das bedeutet: Es funktioniert in den betroffenen Gemeinden derzeit weder Telefonie noch Internet. Da auch der Notruf vom Ausfall betroffen ist, gilt in Notfällen, die örtlichen Feuerwehrwachen aufzusuchen. Diese sind in allen vier Gemeinden besetzt. Von dort aus können Notrufe mittels Funk weitergeleitet werden.

Gerissenes Kabel als Ursache 
Die Blaulichtorganisationen vor Ort wurden vonseiten der Leitstelle Tirol informiert. An der Behebung des Ausfalls wird vonseiten des Netzbetreibers bereits gearbeitet. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte ein gerissenes Leitungskabel der Grund für den Ausfall sein. Der Mobilfunk- und Festnetzausfall wird laut Informationen des Landes bis Mittwoch andauern.

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