Ganzes Tiroler Tal ohne Mobilfunk und Festnetz

Notrufe von Feuerwehrwachen aus möglich

Das bedeutet: Es funktioniert in den betroffenen Gemeinden derzeit weder Telefonie noch Internet. Da auch der Notruf vom Ausfall betroffen ist, gilt in Notfällen, die örtlichen Feuerwehrwachen aufzusuchen. Diese sind in allen vier Gemeinden besetzt. Von dort aus können Notrufe mittels Funk weitergeleitet werden.