Ägypten, Traumschiff und der Wilde Westen

Herzensmensch-Fest in Niederösterreich, die Starnacht, Auftritte in allen Landesvierteln: Popschlager-Sängerin Natalie Holzners Stimme ist in Niederösterreich omnipräsent. Nun besuchte die Künstlerin die „Krone“-Redaktion in St. Pölten.
Nach dem Ausflug zu den Pyramiden als Kleopatra und dem Traumschiff geht es im Musikvideo diesmal in die Westernwelt. Mit ihrer neuen Single „Gold Wert“ im Gepäck besuchte Schlagerstar Natalie Holzner die Redaktion der Kronen Zeitung in St. Pölten. Mit dem Song macht sie Mut, sich nicht ständig mit anderen zu vergleichen.
Das Lied erzählt von einem Menschen, der an sich zweifelt, und von jemandem an seiner Seite, der längst sieht, was er selbst übersieht: Mut, Stärke und Ehrlichkeit. Natalile bei ihrer Visite in den Redaktionsräumlichkeiten am Riemerplatz: „Mein Text geht in die Tiefe und zeigt, dass Du niemandem etwas beweisen musst. Du bist Gold wert.“
On Tour mit Maite Kelly
Gold wert waren auch die Erlebnisse und Eindrücke, die die Künstlerin aus der Steiermark von ihrer großen Tour mit Maite Kelly mitnehmen konnte. „Wir haben Schlagerfans Abend für Abend begeistern können. Maite hat durch ihre Professionalität beeindruckt.“
Botschafterin der Musik
Eine weitere große Ehre wurde Natalie soeben zuteil: Gemeinsam mit Josh, der Mayerin und sechs weiteren Persönlichkeiten, wurde sie aufgrund ihrer Verdienste für die österreichische Musikszene zu einer der „Ambassadors für österreichische Musik“ ernannt. Die gemeinsame Initiative von AKM, Österreichischem Musikrat und der Austrian Composers Association ehrte Natalie damit als eine der Aushängeschilder, die die sich zukünftig für die Interessen der Musiklandschaft auch offiziell starkmachen. „Wir wollen jungen Künstlern eine Chance bieten und allen Menschen Freude an der Musik vermitteln“, erklärt Natalie.
„Sängerin der Herzen“
Mit Redaktionsleiter Lukas Lusetzky sprach die Sängerin, die nach den Auftritten der vergangenen Tage mit Ehemann und Muiskproduzent Dominik Hemmer bei einem langen Spaziergang in Ybbs an der Donau Energie getankt hatte, aber auch über die Aktion „Herzensmensch“, die sie von Beginn an unterstützt – und schon mehrmals musikalisch gestaltet hat. Am Abend ging es dann übrigens weiter zur Schlagernacht in Waidhofen an der Thaya ...
Reinhören empfohlen, zu finden auf allen gängigen Musikplattformen!
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