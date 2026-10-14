Ägypten, Traumschiff und der Wilde Westen

Botschafterin der Musik

Eine weitere große Ehre wurde Natalie soeben zuteil: Gemeinsam mit Josh, der Mayerin und sechs weiteren Persönlichkeiten, wurde sie aufgrund ihrer Verdienste für die österreichische Musikszene zu einer der „Ambassadors für österreichische Musik“ ernannt. Die gemeinsame Initiative von AKM, Österreichischem Musikrat und der Austrian Composers Association ehrte Natalie damit als eine der Aushängeschilder, die die sich zukünftig für die Interessen der Musiklandschaft auch offiziell starkmachen. „Wir wollen jungen Künstlern eine Chance bieten und allen Menschen Freude an der Musik vermitteln“, erklärt Natalie.