Wirtschaft: Erholung trotz Energiepreisschub

Kein Durchatmen bei der Inflation

Die Wirtschaftsforscher hoben ihre Inflationsprognosen teils deutlich an. Der Iran blockiert seit Beginn des Kriegs Ende Februar den Verkehr in der für den weltweiten Energiehandel wichtigen Meerenge von Hormuz. Dadurch verteuerten sich Rohöl, Erdgas und Strom deutlich. Dieser Preisanstieg hält laut den Wirtschaftsforschern länger an als im Sommer angenommen. Das Wifo rechnet deshalb nun heuer mit einer Inflation von 3,3 statt 3,2 Prozent und 2027 mit 2,6 statt 2,4 Prozent. Das IHS prognostiziert heuer 3,1 statt 3,0 Prozent und 2027 2,8 statt 2,3 Prozent.

„Damit entwickelt sich die Inflation in Österreich im Gleichklang mit jener im Euroraum-Durchschnitt (3,0 bzw. 2,7 Prozent)“, schreibt das IHS. Allerdings liegt die Inflation damit weiterhin deutlich über dem Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von 2,0 Prozent.