Sperrmüll in Gemeindebauten kostet uns Millionen

Schaden geht in Millionenhöhe

Die „Krone“ wollte wissen, was dieser Wahnsinn kostet. Die Antwort von Wiener Wohnen: rund 3,2 Millionen Euro – alleine im ersten Halbjahr dieses Jahres. Und selbst diese Summe ist nur veranschlagt, die Endabrechnung steht noch aus. Der Betrag könnte also durchaus wachsen. Wie viel Müll für das Geld abtransportiert wurde? Keine Ahnung. Aufzeichnungen in Tonnen oder Kubikmetern gibt es nicht. Besonders oft trifft es jedenfalls große Anlagen mit vielen Stiegen und viel Grünfläche. Dort fühlen sich die Schmutzfinken scheinbar besonders wohl.