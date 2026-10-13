Teilnehmerrekord bei „Beat the City“-Bewerben

Was für ein Erfolg für die Hindernislaufserie Beat The City. 16.800 Teilnehmer waren bei den vier heurigen Läufen in Linz, Graz, Innsbruck und Wien dabei. „Das sind 26 Prozent mehr als im Vorjahr“, freuen sich nicht nur die Veranstalter, sondern auch die Merkur Versicherung als Hauptsponsor. „Das zeigt, wie groß die Begeisterung für Bewegung und gemeinsames Erleben ist“, sagt Vorstandsdirektor Markus Spellmeyer.