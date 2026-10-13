Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Termine für 2027 fix

Teilnehmerrekord bei „Beat the City“-Bewerben

Steiermark
13.10.2026 15:23
2027 geht das erste Rennen in Graz über die Bühne.
2027 geht das erste Rennen in Graz über die Bühne.(Bild: Jakob Gutschi)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Mit 16.800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern konnten die vier Beat the City-Läufe in Linz, Graz, Innsbruck und Wien heuer einen Rekord vermelden. Vor allem der neue Family Run kam sehr gut an. Und nun stehen auch die Termine für kommendes Jahr!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Was für ein Erfolg für die Hindernislaufserie Beat The City. 16.800 Teilnehmer waren bei den vier heurigen Läufen in Linz, Graz, Innsbruck und Wien dabei. „Das sind 26 Prozent mehr als im Vorjahr“, freuen sich nicht nur die Veranstalter, sondern auch die Merkur Versicherung als Hauptsponsor. „Das zeigt, wie groß die Begeisterung für Bewegung und gemeinsames Erleben ist“, sagt Vorstandsdirektor Markus Spellmeyer. 

Besonders erfreulich: Alle vier Veranstaltungen verzeichneten ein deutliches Wachstum. Auch wirtschaftlich setzt beat the city damit wichtige Impulse in den Austragungsstädten.Vor allem der neu eingeführte Family Run kam gut an.

Papa ist der Beste und Stärkste! Nach der erfolgreichen Premiere im heurigen Jahr wird es den ...
Papa ist der Beste und Stärkste! Nach der erfolgreichen Premiere im heurigen Jahr wird es den Family Run auch 2027 wieder geben.(Bild: Edwin Husic)

Welchen Stellenwert die Veranstaltungen für die regionale Wirtschaft haben, zeigt eine Wertschöpfungsanalyse der FH CAMPUS 02 aus dem Jahr 2024: Allein der Grazathlon generierte damals eine regionale Bruttowertschöpfung von rund 600.000 Euro in der Steiermark.

Und nun stehen auch die Termine für das kommende Jahr: Los geht’s 2027 mit dem Merkur Grazathlon am 5. Juni, gefolgt vom Merkur Linzathlon am 12. Juni und Merkur Innsbruckathlon am 26. Juni. Zum Finale steigt am 25. September der Merkur Viennathlon. Bis 19. Oktoiber gibt es bei einer Early-Bird-Aktion vergünstigte Tickets.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
13.10.2026 15:23
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

In Bielefeld sind drei junge Männer bei einem bewaffneten Streit zwischen zwei Gruppen verletzt ...
Streit mit Waffen
Drei Verletzte bei Schüssen in Bielefeld
Die deutsche Arbeitsministerin Bärbel Bas ist zurückgetreten.
„Öffentliche Angriffe“
Deutsche Bärbel Bas tritt als Ministerin zurück
In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Streit zwischen Clans?
Mexiko: Zehn Tote bei Schlägerei in Gefängnis
Pentagon-Chef Pete Hegseth will Nidal Hasan (kleines Bild) öffentlich erschießen lassen.
Wer ist Nidal Hasan?
Dieser Mann soll im Livestream erschossen werden
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
ÖGK schickt Tausenden Österreichern Rechnung
123.974 mal gelesen
Durch den Unkostenbeitrag sind laut ÖGK im letzten halben Jahr die Krankentransporte ...
Tirol
Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm
114.171 mal gelesen
Die Wangalm liegt inmitten wundervollen Berge, die Küche ist vollkommen verschmutzt.
Stars & Society
Bussi-Eklat & Schock-Sager: Mega-Wirbel um Lugner!
83.912 mal gelesen
Mit Simone Lugner ist im „Forsthaus Rampensau“ nicht gut Kirschen essen. Sie sorgt gleich zum ...
Wien
Wirbel um Smartglasses: Jetzt wird Verbot geprüft
310 mal kommentiert
Smartglasses an Schulen? Der Bildungsminister lässt jetzt ein Verbot prüfen. 
Wien
Vergewaltigungsversuch: Frau über Böschung gezerrt
229 mal kommentiert
Die Frau wurde beim Joggen von hinten gepackt und zu Boden gerissen. (Symbolbild)
Niederösterreich
Ardo-Betriebsrat bittet alle Österreicher um Hilfe
137 mal kommentiert
Ardo-Betriebsrat Dietmar Breiner
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf