Teilnehmerrekord bei „Beat the City“-Bewerben

Mit 16.800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern konnten die vier Beat the City-Läufe in Linz, Graz, Innsbruck und Wien heuer einen Rekord vermelden. Vor allem der neue Family Run kam sehr gut an. Und nun stehen auch die Termine für kommendes Jahr!
Was für ein Erfolg für die Hindernislaufserie Beat The City. 16.800 Teilnehmer waren bei den vier heurigen Läufen in Linz, Graz, Innsbruck und Wien dabei. „Das sind 26 Prozent mehr als im Vorjahr“, freuen sich nicht nur die Veranstalter, sondern auch die Merkur Versicherung als Hauptsponsor. „Das zeigt, wie groß die Begeisterung für Bewegung und gemeinsames Erleben ist“, sagt Vorstandsdirektor Markus Spellmeyer.
Besonders erfreulich: Alle vier Veranstaltungen verzeichneten ein deutliches Wachstum. Auch wirtschaftlich setzt beat the city damit wichtige Impulse in den Austragungsstädten.Vor allem der neu eingeführte Family Run kam gut an.
Welchen Stellenwert die Veranstaltungen für die regionale Wirtschaft haben, zeigt eine Wertschöpfungsanalyse der FH CAMPUS 02 aus dem Jahr 2024: Allein der Grazathlon generierte damals eine regionale Bruttowertschöpfung von rund 600.000 Euro in der Steiermark.
Und nun stehen auch die Termine für das kommende Jahr: Los geht’s 2027 mit dem Merkur Grazathlon am 5. Juni, gefolgt vom Merkur Linzathlon am 12. Juni und Merkur Innsbruckathlon am 26. Juni. Zum Finale steigt am 25. September der Merkur Viennathlon. Bis 19. Oktoiber gibt es bei einer Early-Bird-Aktion vergünstigte Tickets.
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