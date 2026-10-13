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Fire in the A26 Tunnel: No One Injured

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13.10.2026 11:34
A look inside the A26 tunnel
A look inside the A26 tunnel(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Commotion at the entrance to Linz from the direction of Rohrbach: Thick smoke is billowing from the access tunnel to the New Danube Bridge. A vehicle is on fire. The good news: no one was injured.

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“No one is injured”—the Red Cross in Linz has given the all-clear, at least in that regard. Since around 11 a.m., firefighters, police, and emergency medical services have been on the scene at the northern entrance to the New Danube Bridge, or the A26. 

“Under control”
Black smoke is billowing from the tunnel entrance and is visible from a distance. Apparently, a vehicle has caught fire. According to emergency responders, the situation is under control, and the roadblock should be lifted soon.

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