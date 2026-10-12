„Die Leute dürfen ruhig vom Meistertitel träumen!“

Nach dem 2:0 im Kracher gegen den LASK lacht Rapid wie im Vorjahr nach der siebten Runde von der Tabellenspitze. Letzte Saison ging‘s danach bekanntlich stark bergab. Coach Johannes Hoff Thorup hat aber keine Angst vor einer Wiederholung, sieht gegenüber der Vergangenheit und der Konkurrenz klare Vorteile.