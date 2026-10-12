Mann stürzt auf Baustelle drei Meter in den Tod

Tragischer Fund in Lichtenegg im Bezirk Wiener Neustadt: Grundstücksbesitzer entdeckten einen 35-Jährigen, der auf ihrer Baustelle abgestürzt war. Der Mann hatte zuvor ein Fest besucht. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.
Ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Wiener Neustadt besuchte am Samstag ein Fest in Lichtenegg. Zwischen 3 und 5 Uhr dürfte er das Gelände zu Fuß in Richtung einer schräg gegenüberliegenden Baustelle verlassen haben.
Mann schlug auf Betonboden auf
Dort kam es zum fatalen Sturz: Gemeinsam mit einer zur Absicherung aufgestellten Holzeinfriedung fiel der Mann drei Meter in die Tiefe. Er schlug auf dem Betonboden des Rohbaus auf.
Erst gegen Mittag entdeckt
Die Grundstücksbesitzer fanden den 35-Jährigen erst am Sonntag gegen Mittag. Der Rettungshubschrauber Christophorus 3 wurde verständigt. Doch für den Mann kam jede Hilfe zu spät: Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.
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