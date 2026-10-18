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Brigittenau: Hier hat die Generation 60+ das Wort!

Brigittenau
18.10.2026 00:01
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Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Mitreden, mitgestalten und bestens informiert sein: In der Brigittenau wird die Generation 60 plus aktiv eingebunden. Das SeniorInnen-Parlament gibt älteren Menschen eine Stimme, der SeniorInnen-Tag am 23. Oktober bietet Beratung, Information und wertvolle Tipps für den Alltag.

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Das Brigittenauer SeniorInnen-Parlament war das erste seiner Art in Wien. 2019 startete es unter dem Motto „Jetzt reden wir!“. Die Idee: Die älteren Brigittenauerinnen und Brigittenauer sollten eine Art eigene Lobby bekommen, einen Ort, an dem sie sich Gehör verschaffen können. Als Vorbild diente das bewährte Jugendparlament „word up! 20“ des Bezirks. Damit hat die Brigittenau heute für beide Enden der Altersskala ein fixes Beteiligungsformat.

So funktioniert es
Das Parlament setzt dort an, wo ältere Menschen ohnehin zusammenkommen: in den Brigittenauer Pensionist:innenklubs. In Workshops und Arbeitskreisen sammeln die Teilnehmenden Anliegen, Ideen und Vorschläge und bereiten sie zu konkreten Anträgen auf. Vertreterinnen und Vertreter der Klubs bringen diese anschließend in ein gemeinsames Plenum ein, wo sie mit der Bezirksvorstehung diskutiert und abgestimmt werden.

Der Weg von der Idee zum Beschluss ist kurz und nachvollziehbar. Wo ein Anliegen nicht in die Zuständigkeit des Bezirks fällt - etwa bei Fragen rund um Gemeindewohnungen -, holt der Bezirk die zuständigen Stellen der Stadt an den Tisch oder leitet die Anregung weiter.

Was bisher erreicht wurde
Die Bilanz kann sich sehen lassen. Das erste umgesetzte Projekt war eine Grippeimpfaktion direkt in den Pensionist:innenklubs: Wer sich impfen lassen wollte, musste dafür nicht mehr quer durch die Stadt fahren. Auf Wunsch der Seniorinnen und Senioren wurden außerdem zusätzliche Parkbänke im Bezirk aufgestellt.

Beim letzten Abschlussplenum lag der Schwerpunkt erneut auf dem öffentlichen Raum. Beschlossen wurden unter anderem eine überdachte Bank in der Nähe des Gaußplatzes, weitere Sitzgelegenheiten in der Klosterneuburger Straße und der Adalbert-Stifter-Straße sowie zusätzliche Mistkübel am Friedrich-Engels-Platz. Einstimmig angenommen wurde ein Ausflug zu den Anlagen von Wiener Wasser (MA 31). Schon zuvor hatte eine Exkursion zur MA 48 stattgefunden. Solche gemeinsamen Ausflüge und generationenübergreifende Aktionen, etwa ein Minigolf-Nachmittag mit Jugendlichen, stärken zugleich das Miteinander im Bezirk.

Warum es ein Erfolgsmodell ist erklärt Christine Dubravac Widholm selbst: „Das SeniorInnen-Parlament funktioniert, weil es niederschwellig ist, konkrete Ergebnisse liefert und von der ganzen Bezirksvorstehung ernst genommen wird. Die Teilnehmenden sehen, dass ihre Vorschläge umgesetzt werden – und die Bezirkspolitik erhält einen direkten Einblick in die Lebenswelt der älteren Bevölkerung. Für den Start der neuen Saison habe ich das Format weiterentwickelt und als eines der zentralen Beteiligungsprojekte des Bezirks verankert.”

Der Brigittenauer SeniorInnen-Tag: Alles an einem Ort
Was das SeniorInnen-Parlament für die Mitbestimmung leistet, leistet der SeniorInnen-Tag für die Information. Er ist eine Idee von Bezirksvorsteherin Christine Dubravac-Widholm und versteht sich als Messe für die Generation 60 plus. Der Grundgedanke ist einfach: Wer im Alter gut leben will, braucht verlässliche Informationen – über Unterstützung im Alltag, über Gesundheit und Pflege, über Freizeitangebote und über Produkte und Dienstleistungen, die das Leben leichter machen. Diese Informationen sind oft auf viele Stellen verstreut. Der SeniorInnen-Tag holt sie unter ein Dach.

Auf der Messe präsentieren sich Unternehmen aus Geschäftsbereichen, die für Seniorinnen und Senioren relevant sind. Besucherinnen und Besucher können sich direkt am Stand informieren, Fragen stellen und Angebote vergleichen – ohne Termin, ohne Umwege und im persönlichen Gespräch.

Ebenso wichtig ist die Beratung durch öffentliche Einrichtungen. Der Fonds Soziales Wien (FSW) informiert über seine Leistungen, von Unterstützung zu Hause bis zu Tageszentren und Pflegeangeboten. Mit dabei sind auch die Community Nurses: Pflegefachkräfte, die ältere Menschen und ihre Angehörigen vor Ort beraten, Fragen zu Gesundheit und Pflege beantworten und den Weg zu den passenden Angeboten zeigen. Gerade hier zeigt sich der Wert des Formats: Viele Menschen erfahren erst im persönlichen Gespräch, welche Unterstützung ihnen zusteht.

SeniorInnen-Tag

  • Freitag,23. Oktober 2026
  • 13:30 – 17:00 Uhr
  • Haus der Begegnung, Raffaelgasse 11, 1200 Wien

Zwei Formate, ein Ziel, wie die Bezirksvorsteherin Dubravac-Widholm formuliert:

„SeniorInnen-Parlament und SeniorInnen-Tag ergänzen einander. Das eine gibt älteren Menschen eine Stimme in der Bezirkspolitik, das andere gibt ihnen das Wissen, um ihren Alltag selbstbestimmt zu gestalten. Beide setzen auf persönliche Begegnung statt auf Formulare und Warteschleifen. Und beide zeigen, dass ein Bezirk viel bewegen kann, wenn er seine älteren Bewohnerinnen und Bewohner als Expertinnen und Experten ihrer eigenen Lebenswelt ernst nimmt. Ich denke, die Brigittenau hat damit Maßstäbe gesetzt.”

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