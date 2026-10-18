Brigittenau: Hier hat die Generation 60+ das Wort!

Der Brigittenauer SeniorInnen-Tag: Alles an einem Ort

Was das SeniorInnen-Parlament für die Mitbestimmung leistet, leistet der SeniorInnen-Tag für die Information. Er ist eine Idee von Bezirksvorsteherin Christine Dubravac-Widholm und versteht sich als Messe für die Generation 60 plus. Der Grundgedanke ist einfach: Wer im Alter gut leben will, braucht verlässliche Informationen – über Unterstützung im Alltag, über Gesundheit und Pflege, über Freizeitangebote und über Produkte und Dienstleistungen, die das Leben leichter machen. Diese Informationen sind oft auf viele Stellen verstreut. Der SeniorInnen-Tag holt sie unter ein Dach.

Auf der Messe präsentieren sich Unternehmen aus Geschäftsbereichen, die für Seniorinnen und Senioren relevant sind. Besucherinnen und Besucher können sich direkt am Stand informieren, Fragen stellen und Angebote vergleichen – ohne Termin, ohne Umwege und im persönlichen Gespräch.

Ebenso wichtig ist die Beratung durch öffentliche Einrichtungen. Der Fonds Soziales Wien (FSW) informiert über seine Leistungen, von Unterstützung zu Hause bis zu Tageszentren und Pflegeangeboten. Mit dabei sind auch die Community Nurses: Pflegefachkräfte, die ältere Menschen und ihre Angehörigen vor Ort beraten, Fragen zu Gesundheit und Pflege beantworten und den Weg zu den passenden Angeboten zeigen. Gerade hier zeigt sich der Wert des Formats: Viele Menschen erfahren erst im persönlichen Gespräch, welche Unterstützung ihnen zusteht.