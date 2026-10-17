Kalajdzic: „Interessiert mich wirklich Haselnüsse“

Markus Mader (Lustenau-Trainer): „Wir haben uns bemüht, gefightet, eine Halbzeit ist es gut gegangen, schlussendlich war uns der Gegner aber haushoch überlegen und hat verdient gewonnen. Ich muss der Mannschaft trotzdem ein Kompliment aussprechen, sie hat versucht, sich so teuer als möglich zu verkaufen, aber es reicht gegen einen Champions-League-Teilnehmer und amtierenden Meister und Cupsieger nicht. In der ersten Halbzeit haben wir es kein einziges Mal geschafft, den Ball aufs Tor zu bekommen, haben da aber auch nicht viel zugelassen. Beim ersten Gegentor haben wir zu früh rausverteidigt, beim zweiten ist uns ein unnötiger Fehlpass im Angriffsdrittel passiert. Dann machen sie es sensationell und bei der Wucht und dem Tempo von ihrem Stürmer war da nichts mehr zu machen.“