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Kalajdzic: „Interessiert mich wirklich Haselnüsse“

Bundesliga
17.10.2026 22:32
Sasa Kalajdzic
Sasa Kalajdzic(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der LASK ließ Austria Lustenau am Samstag beim 4:0-Auswärtssieg nicht den Hauch einer Chance. Hier gibt es die Stimmen zum Spiel.

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Markus Mader (Lustenau-Trainer): „Wir haben uns bemüht, gefightet, eine Halbzeit ist es gut gegangen, schlussendlich war uns der Gegner aber haushoch überlegen und hat verdient gewonnen. Ich muss der Mannschaft trotzdem ein Kompliment aussprechen, sie hat versucht, sich so teuer als möglich zu verkaufen, aber es reicht gegen einen Champions-League-Teilnehmer und amtierenden Meister und Cupsieger nicht. In der ersten Halbzeit haben wir es kein einziges Mal geschafft, den Ball aufs Tor zu bekommen, haben da aber auch nicht viel zugelassen. Beim ersten Gegentor haben wir zu früh rausverteidigt, beim zweiten ist uns ein unnötiger Fehlpass im Angriffsdrittel passiert. Dann machen sie es sensationell und bei der Wucht und dem Tempo von ihrem Stürmer war da nichts mehr zu machen.“

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Dietmar Kühbauer (LASK-Trainer): „Die sieglose Serie wollten wir nicht weitergehen lassen, die Jungs haben es gut gemacht, leider ist uns in der ersten Halbzeit noch kein Tor gelungen. Wir hätten da schon mehrere machen können, dann wäre es einfacher gewesen. Die Burschen sind trotzdem drauf geblieben, haben die richtige Reaktion gezeigt. Es ist nicht so, dass der LASK wie letztes Jahr überall hinfährt und alles gewinnt. Ich bin bis jetzt zufrieden, auch wenn wir manche Spiele nicht so performt haben. Für Stürmer sind Tore enorm wichtig, weil die einen eigenen Schädel haben. Dass alle drei getroffen haben, hilft uns allen und vor allem ihnen selbst.“

Didi Kühbauer
Didi Kühbauer(Bild: GEPA)

Sasa Kalajdzic (LASK-Torschütze): „Die Tabelle interessiert mich grad wirklich Haselnüsse. Wir haben keine zehn Spiele gemacht und es ist noch viel zu früh. Es ist einfach wichtig, nach den vergangenen Wochen, die teilweise unglücklich waren und wo wir uns selber auch an die Nase fassen müssen, weil wir gewisse Spiele, wie Hartberg, zu einfach hergegeben haben, dass wir eine gute Reaktion gezeigt haben. Wir hätten noch mehr Tore machen können, aber ich glaube, es war eine gute Auswärtsreise.“

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