Verletzt! Bayern-Coach Kompany sagt Interviews ab

Die Bayern feiern eine 6:1-Gala gegen RB Leipzig und springen auf Platz eins. Doch Trainer Vincent Kompany kann gerade einmal so auf der Bank sitzen, musste wegen eines Infekts und einer Hüftverletzung sogar TV-Interview und die Pressekonferenz absagen.
Bayerns Sportboss Max Eberl sprang ein, erklärte im TV: „Er hat einen Infekt unter der Woche gehabt und eine Sportverletzung an der Hüfte. Er liegt gerade in der Trainerkabine, aber es geht ihm gut.“
Kompany war schon während der Torgala sichtlich angeschlagen und musste sich während der Partie ganz offensichtlich zurücknehmen. Statt bei jedem Treffer mitzufeiern, beklatschte er diese lediglich sitzend von der Bank. Die Anweisungen von der Seitenlinie aus überließ er Co-Trainer Aaron Danks.
Ja, sogar beim Treppensteigen musste der Belgier gestützt werden. Ob Bayerns Erfolgscoach bis zum Champions-League-Hit gegen den FC Arsenal wieder voll bei Kräften sein wird? „Wir gehen fest davon aus, dass es für Mittwoch kein Problem ist“, so Eberl.
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