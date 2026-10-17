Capitals gewinnen gegen Schlusslicht Vorarlberg

Senna Peeters brachte die Wiener mit einem Doppelpack (4., 11.) im ersten Drittel auf die Siegerstraße. Anschlusstore der Vorarlberger durch Brycen Martin (34.) und Blake Murray (58.) konterten die Wiener durch Jakob Lilja (34.) und Shane Gersich (60.). Letzterer traf sieben Sekunden vor Ende ins leere Tor.