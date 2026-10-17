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ICE Hockey League

Capitals gewinnen gegen Schlusslicht Vorarlberg

Eishockey
17.10.2026 22:17
(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Pioneers Vorarlberg bleiben weiter ohne Erfolgserlebnis in der ICE Hockey League. Das Schlusslicht unterlag am Samstagabend bei den Vienna Capitals 2:4 (0:2,1:1,1:1).

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Senna Peeters brachte die Wiener mit einem Doppelpack (4., 11.) im ersten Drittel auf die Siegerstraße. Anschlusstore der Vorarlberger durch Brycen Martin (34.) und Blake Murray (58.) konterten die Wiener durch Jakob Lilja (34.) und Shane Gersich (60.). Letzterer traf sieben Sekunden vor Ende ins leere Tor.

In der Tabelle liegen die Capitals mit 20 Punkten auf Rang fünf, die Pioneers haben als 14. nur einen Zähler am Konto. Der Vorletzte Fehervar (13 Punkte) siegte unterdessen bei Liganeuling Milano 4:3 nach Overtime.

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