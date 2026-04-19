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Mitbestimmen in der Brigittenau: 50.000€ für Ideen

Brigittenau
19.04.2026 00:01
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Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Ein neuer Bankplatz hier, mehr Schatten dort oder vielleicht ein Trinkbrunnen ums Eck – oft sind es kleine Ideen, die den Alltag im Grätzel spürbar verbessern. Genau hier setzt ein neues Projekt in der Wiener Brigittenau an: Mit einem Mitmachbudget von 50.000 Euro pro Jahr sollen Bewohnerinnen und Bewohner ihren Bezirk aktiv mitgestalten können.

„Oft kommen Anfragen zu kleineren Projekten wie Blumenbeeten oder Parkbänken. Wir haben uns gedacht: Fordern wir die Menschen doch aktiv auf, ihre Ideen einzubringen“, erklärt Bezirksvorsteherin Christine Dubravac-Widholm im Gespräch mit krone.tv-Moderatorin Stefana Madjarov.

„Jeder kann mitmachen“
Das Besondere an dem Projekt: Mitmachen kann praktisch jeder!

Zitat Icon

„Jede Brigittenauerin und jeder Brigittenauer ab 14 Jahren – unabhängig von einer Wahlberechtigung“,

so Bezirksvorsteherin Christine Dubravac-Widholm.

Dass das funktioniert, zeigt ein Blick auf bestehende Formate: „Beim Jugendparlament sehen wir, dass viele gute Ideen kommen – nicht nur für Jugendliche, sondern auch für Kinder und Seniorinnen und Senioren.“

(Bild: krone.tv)

Kleine Ideen, große Wirkung
Im Fokus stehen bewusst kleinere Projekte, die den Alltag im Grätzel verbessern: „Um 50.000 Euro lässt sich schon einiges umsetzen – viele kleine oder zwei, drei größere Projekte. Aber es geht nicht darum, ganze Straßenzüge umzubauen“, betont die Bezirkschefin.

Und warum ist Mitbestimmung so wichtig? „Wer selbst mitbestimmt, schaut auch ein bisschen besser aufs Grätzel“, ist Dubravac-Widholm überzeugt.

Von der Idee zur Umsetzung
Der Ablauf ist klar geregelt: Ideen können von Mai bis September eingereicht werden. Danach folgt die Prüfung durch die zuständigen Stellen der Stadt Wien – etwa der MA28 oder der MA42. Die finale Entscheidung treffen dann die Bezirksrätinnen und Bezirksräte.

„Im Dezember werden die Vorschläge ins Budget aufgenommen, ab Jänner kann es dann losgehen“, freut sich Dubravac-Widholm. Erste Ergebnisse sollen somit 2027 sichtbar werden.

Mehr Zusammenhalt im Bezirk
Neben konkreten Verbesserungen geht es auch um das große Ganze: den Zusammenhalt im Bezirk.

Zitat Icon

„Wenn dann auch Nachbarschaftsprojekte entstehen, ist das besonders schön“,

so die Bezirksvorsteherin.

Welche Ideen sie sich persönlich wünscht? „Viele – von Parkbänken über Begrünung bis hin zu Gemeinschaftsprojekten. Hauptsache, sie bringen den Menschen im Grätzel etwas.“

(Bild: krone.tv)

Ein Bezirk mit Potenzial
Die Brigittenau hat dabei noch viel unentdecktes Potenzial. Besonders rund um den Wallensteinplatz entstehen neue Kulturinitiativen, die mehr Aufmerksamkeit verdienen. Und auch der Donaukanal zeigt eine andere, ruhigere Seite Wiens.

Eines ist jedenfalls klar: Mit dem neuen Mitmachbudget könnte genau hier die nächste große Idee entstehen – direkt aus der Nachbarschaft.

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