Mitbestimmen in der Brigittenau: 50.000€ für Ideen

Kleine Ideen, große Wirkung

Im Fokus stehen bewusst kleinere Projekte, die den Alltag im Grätzel verbessern: „Um 50.000 Euro lässt sich schon einiges umsetzen – viele kleine oder zwei, drei größere Projekte. Aber es geht nicht darum, ganze Straßenzüge umzubauen“, betont die Bezirkschefin.

Und warum ist Mitbestimmung so wichtig? „Wer selbst mitbestimmt, schaut auch ein bisschen besser aufs Grätzel“, ist Dubravac-Widholm überzeugt.