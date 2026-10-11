Wolkiger Start, aber dann kommt der Traumherbst

Nach einem trüben Start in die Woche wird es ab Donnerstag fast schon spätsommerlich warm mit Temperaturen von bis zu 20 Grad. Ein Wintereinbruch ist jedenfalls noch länger nicht in Sicht.
Die neue Woche empfängt die Steirer zunächst zunächst ziemlich wolkenverhangen. Im Südosten kann es heute in der Früh auch immer wieder regnen. Im Laufe des Tages lockert es aber auf, und spätestens am Nachmittag sollte sich dann überall die Sonne zeigen, bei Höchsttemperaturen von 12 bis 16 Grad, „also der Jahreszeit entsprechend“, wie Konstantin Brandes vom Wetterdienst Ubimet klarstellt.
Am Dienstag lichtet sich der Morgennebel relativ schnell, und es steht uns ein schöner Herbsttag mit bis zu 18 Grad ins Haus. Einzig am Mittwoch hat eine einziehende Warmfront vor allem für die Obersteiermark Regen im Gepäck. „Den Rest der Woche erwartet uns aber traumhaftes Herbstwetter mit Temperaturen von bis zu 20 Grad“, prognostiziert Brandes. Erst Samstagabend zieht die nächste Front vorbei.
Frost aber kein Niederschlag
Ein Wintereinbruch ist allerdings weit und breit, auch auf den Bergen, nicht in Sicht. „Es gibt ja fast keinen Niederschlag in dieser Woche. Es kann zwar sein, dass am Samstag eine Kaltfront ins Land zieht und ab 1500 Meter Höhe für Frost sorgt, aber Niederschlag ist auch da wohl keiner dabei“, berichtet Brandes.
Damit bleibt der Oktober in der Steiermark viel zu trocken – in vielen Regionen fiel in diesem Monat noch überhaupt kein Tropfen Niederschlag.
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