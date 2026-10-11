Wolkiger Start, aber dann kommt der Traumherbst

Frost aber kein Niederschlag

Ein Wintereinbruch ist allerdings weit und breit, auch auf den Bergen, nicht in Sicht. „Es gibt ja fast keinen Niederschlag in dieser Woche. Es kann zwar sein, dass am Samstag eine Kaltfront ins Land zieht und ab 1500 Meter Höhe für Frost sorgt, aber Niederschlag ist auch da wohl keiner dabei“, berichtet Brandes.