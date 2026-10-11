Österreich von oben: Was wir sonst nicht sehen

Von unberührten Landschaften bis zu den tiefen Spuren des Menschen: Filmemacher und Fotograf Georg Riha zeigt Österreich in seinem neuen Bildband aus einer faszinierenden Perspektive. Seine spektakulären Luftaufnahmen offenbaren die Schönheit und Vielfalt unseres Landes, aber auch, wie sehr der Mensch die Landschaft verändert hat.