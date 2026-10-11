Mit Pkw gegen Mittelleitwand: Zwei Verletzte

Gegen 5.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte am Sonntag zu einem Verkehrsunfall auf der Südautobahn alarmiert: Bei Hartberg krachte ein Wiener gegen die Betonleitwand. Das Auto schlitterte an dieser entlang und kam schließlich auf dem Dach liegend zwischen dem ersten und zweiten Fahrstreifen zum Stillstand. Im Auto befanden sich insgesamt drei Personen (18, 18 und 20) – alle drei aus Wien. Zwei von ihnen hatten sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte schon aus dem Auto befreit.