Mit Pkw gegen Mittelleitwand: Zwei Verletzte

Schwerer Verkehrsunfall Sonntagfrüh auf der A2 bei Hartberg: Ein Wiener krachte mit seinem Auto gegen die Mittelleitwand, das Fahrzeug stürzte um und landete am Dach. Zwei Personen wurden verletzt.
Gegen 5.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte am Sonntag zu einem Verkehrsunfall auf der Südautobahn alarmiert: Bei Hartberg krachte ein Wiener gegen die Betonleitwand. Das Auto schlitterte an dieser entlang und kam schließlich auf dem Dach liegend zwischen dem ersten und zweiten Fahrstreifen zum Stillstand. Im Auto befanden sich insgesamt drei Personen (18, 18 und 20) – alle drei aus Wien. Zwei von ihnen hatten sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte schon aus dem Auto befreit.
Die dritte Person wurde von der Feuerwehr Hartberg aus dem Auto geholt. Zwei Insassen wurden verletzt und ins Krankenhaus Oberwart (Burgenland) gebracht. Eine Person blieb unverletzt – ein Alkotest bei allen drei verlief negativ. Die A2 war für rund eineinhalb Stunden aufgrund der Aufräumarbeiten gesperrt.
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