Leipzig is on a roll
0–6! Adi Hütter suffers a debacle with Frankfurt
Von krone Sport
A bitter defeat for Adi Hütter! The Vorarlberg native, coaching Eintracht Frankfurt, lost 0–6 to RB Leipzig.
Frankfurt slipped to 13th place. Ezechiel Banzuzi after 46 seconds and Christopher Nkunku (5th minute) set the stage early for Leipzig’s rout.
Nkunku, on loan from Milan, completed his hat trick before halftime (41st, 44th), Antonio Nusa (54th) and Tidiam Gomis (89th) sealed the win for the team now in fifth place in the standings, with Nicolas Seiwald entering the game in the 58th minute.
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