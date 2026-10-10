Mittags operiert, abends zu Hause

In besten Händen fühlte sich ein Pensionist im Waidhofner Spital. Ein schlichtes Dankeschön, das zeigt, wie viel persönliche Zuwendung zu einem Genesungsprozess beitragen kann.
Hermann Schmalzbauer aus Reitzenschlag ist 75 Jahre alt und hat nach seiner Operation im Waldviertler Spital vor allem eines mit nach Hause genommen: das gute Gefühl, bestens aufgehoben gewesen zu sein. Wegen eines Schleimbeutels am Ellenbogen musste sich Schmalzbauer im Rahmen der tagesklinischen Einweisung einer sogenannten Bursektomie – der Entfernung des Schleimbeutels – unterziehen. Oberarzt Andreas Linke führte den Eingriff durch – präzise, sorgfältig und Kraft seiner medizinischen Erfahrung mit Erfolg.
Unkomplizierte Abläufe
Bereits am Nachmittag konnte der Patient das Klinikum wieder verlassen. Besonders beeindruckt zeigte sich der 75-Jährige von der menschlichen Seite der Betreuung. „Ich habe mich während des Aufenthalts sehr gut betreut gefühlt. Die Abläufe waren unkompliziert und das gesamte Team war sehr freundlich und kompetent“, erzählt er zufrieden.
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