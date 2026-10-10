Mittags operiert, abends zu Hause

Hermann Schmalzbauer aus Reitzenschlag ist 75 Jahre alt und hat nach seiner Operation im Waldviertler Spital vor allem eines mit nach Hause genommen: das gute Gefühl, bestens aufgehoben gewesen zu sein. Wegen eines Schleimbeutels am Ellenbogen musste sich Schmalzbauer im Rahmen der tagesklinischen Einweisung einer sogenannten Bursektomie – der Entfernung des Schleimbeutels – unterziehen. Oberarzt Andreas Linke führte den Eingriff durch – präzise, sorgfältig und Kraft seiner medizinischen Erfahrung mit Erfolg.