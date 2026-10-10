Kam um Mitternacht! KAC-Goalie brennt auf Chance

Mit nur neun Gegentoren aus den ersten fünf Partien war der KAC zu Saisonbeginn defensiv eine richtige Wand. Doch mittlerweile bröckelt diese arg und ist ziemlich löchrig geworden. Denn in den letzten fünf Begegnungen (inklusive des CHL-Heimspieles gegen KooKoo) kassierte die Furey-Truppe 23 (!) Treffer. Auch deshalb gab’s in dieser Zeit nur den Zittersieg am Freitag in Vorarlberg und davor vier Niederlagen in Folge. „Vor allem in Vorarlberg haben wir uns auskontern lassen und viel zu viele Fehlpässe produziert – das war zu wenig“, betont Verteidiger Maxi Preiml.