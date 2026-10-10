Kam um Mitternacht! KAC-Goalie brennt auf Chance

Nach dem starken Saisonstart wackelten die Rotjacken zuletzt mit 23 Gegentoren aus fünf Partien. Nach dem Kampfsieg in Vorarlberg soll‘s aufwärts gehen – allerdings rollt am Sonntag Salzburg zum Kracher an. Erstmals im Aufgebot wird dabei Neo-Tormann Mareks Mitens stehen. Der Lette verbrachte sieben Saisonen in Nordamerika, muss sich bis Anfang November beweisen.
Mit nur neun Gegentoren aus den ersten fünf Partien war der KAC zu Saisonbeginn defensiv eine richtige Wand. Doch mittlerweile bröckelt diese arg und ist ziemlich löchrig geworden. Denn in den letzten fünf Begegnungen (inklusive des CHL-Heimspieles gegen KooKoo) kassierte die Furey-Truppe 23 (!) Treffer. Auch deshalb gab’s in dieser Zeit nur den Zittersieg am Freitag in Vorarlberg und davor vier Niederlagen in Folge. „Vor allem in Vorarlberg haben wir uns auskontern lassen und viel zu viele Fehlpässe produziert – das war zu wenig“, betont Verteidiger Maxi Preiml.
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