Nach dem Wickeln geht es direkt zum Marathon-Start

Markus Hartinger gilt als schnellster Steirer im Halbmarathon, spult beim Graz-Marathon am Sonntag erneut die 21,1 Kilometer ab. Doch heuer ist alles ein bisschen anders. Der 38-Jährige wurde erstmals Vater. Wie er nun als Neo-Papa den Spagat zwischen Sport, Job und Familie meistert.
Windeln wechseln, Spaziergänge mit dem Kinderwagen – die Vorbereitung auf das heutige Lauf-Event in Graz lief bei Markus Hartinger heuer völlig anders. Vor drei Monaten kam Sohnemann Konstantin zur Welt. „Da haben sich die Prioritäten verlagert“, erklärt der 38-jährige Neo-Papa, der mit seiner Halbmarathon-Zeit von 1:03:48 aus dem Jahr 2022 in Kopenhagen noch immer als schnellster Steirer auf dieser Distanz gilt. „Ich habe in dieser Zeit direkt nach der Geburt mein Laufpensum schon deutlich zurückgeschraubt.“ Erst in den letzten dreieinhalb Wochen hat der Steirer wieder mehrere Kilometer abgespult, sein Training intensiviert.
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