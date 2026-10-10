Regen zieht wieder ab – die Nacht wird bitterkühl

In der Nacht wird es dann empfindlich kühl! Bei Tiefstwerten zwischen drei und elf Grad heißt es vielerorts: Fenster zu und Decke her! Vor allem im Osten legt auch der Wind noch etwas zu. Dort kann er zeitweise mäßig, in exponierten Lagen sogar lebhaft wehen. Sonst geht es in der Nacht überwiegend windschwach zu.