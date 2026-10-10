Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wolken reißen auf

Regen zieht wieder ab – die Nacht wird bitterkühl

Österreich
10.10.2026 18:00
Der Regen zieht langsam ab, von Westen her lockern die Wolken auf.
Der Regen zieht langsam ab, von Westen her lockern die Wolken auf.(Bild: Anton Wintersteller)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Erst trüb und nass, dann lugt die Sonne hervor: Während der Osten und Südosten noch letzte Regentropfen abbekommen, lockert es von Westen her immer mehr auf. In der Nacht heißt es aber warm einpacken – die Temperaturen rasseln mancherorts auf nur vier Grad hinunter!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Nachdem sich der Westen und Norden heute oft unter einer grauen Wolkendecke versteckten und immer wieder ein paar Regentropfen vom Himmel fielen, heißt es am Abend langsam Aufatmen. Die Regenfront zieht über den Osten und Südosten hinweg und verabschiedet sich allmählich aus dem Land.

Anfangs muss dort zwar noch verbreitet mit Regen gerechnet werden, doch von Westen her reißen die Wolken immer öfter auf. Besonders in Vorarlberg darf man auf freundlichere Abschnitte hoffen.

Schneefallgrenze sinkt auf 1500 bis 1800 Meter
Ganz so schnell gibt der Herbst allerdings nicht überall Ruhe: Entlang der Alpennordseite halten sich die Wolken im Bergland hartnäckig, dazu sind auch später noch einzelne Regenschauer möglich. Und oben auf den Bergen wird es winterlich frisch: Die Schneefallgrenze sinkt auf 1500 bis 1800 Meter.

In der Nacht wird es dann empfindlich kühl! Bei Tiefstwerten zwischen drei und elf Grad heißt es vielerorts: Fenster zu und Decke her! Vor allem im Osten legt auch der Wind noch etwas zu. Dort kann er zeitweise mäßig, in exponierten Lagen sogar lebhaft wehen. Sonst geht es in der Nacht überwiegend windschwach zu.

Hier geht‘s zum detaillierten Wetterbericht speziell für Ihre Region!

Wer am Sonntag auf einen goldenen Herbsttag hofft, darf sich vor allem im Osten und Süden auf längere sonnige Phasen freuen. An der Alpennordseite und im Norden bleiben die Wolken dagegen hartnäckiger. Dazu können Quellwolken immer wieder Regenschauer bringen. Auch im Süden sind gegen Abend einzelne Schauer möglich.

Die Temperaturen erreichen erneut 13 bis 20 Grad, am wärmsten wird es voraussichtlich im Südosten. Der Westwind kann im nördlichen Alpenvorland und im Osten zeitweise kräftig auffrischen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
10.10.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Streit zwischen Clans?
Mexiko: Zehn Tote bei Schlägerei in Gefängnis
Pentagon-Chef Pete Hegseth will Nidal Hasan (kleines Bild) öffentlich erschießen lassen.
Wer ist Nidal Hasan?
Dieser Mann soll im Livestream erschossen werden
Hurrikan „Isaias“
Mehrere US-Bundesstaaten rufen den Notstand aus
Bei der SPÖ ist derzeit kein Ende der Krise in Sicht.
Grüne ziehen vorbei
Umfrage-Schock: SPÖ nur noch bei 12 Prozent
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Ralf Moeller und Co.: Liebe kennt kein Alter
124.746 mal gelesen
Ralf Moeller und Laura Engelmann gemeinsam in Wien.
Oberösterreich
Achtjähriger Bub schlug und trat seine Lehrerin
85.332 mal gelesen
Krone Plus Logo
Laut Schulunterrichtsgesetz kann ein Schüler bei schwerwiegender Pflichtverletzung oder akuter ...
Stars & Society
Bussi-Eklat & Schock-Sager: Mega-Wirbel um Lugner!
73.448 mal gelesen
Mit Simone Lugner ist im „Forsthaus Rampensau“ nicht gut Kirschen essen. Sie sorgt gleich zum ...
Innenpolitik
Stocker: „Neuwahlen sehe ich aktuell nicht!“
1128 mal kommentiert
Bundeskanzler Stocker im Gespräch mit der „Krone“
Innenpolitik
Justizministerium sperrt Landeschef von Häfn aus
1122 mal kommentiert
Landeshauptmann Kunasek teilt gegen Justizministerin Sporrer wegen einer zu spät erteilten ...
Außenpolitik
Trump: USA kaufen jetzt Diesel aus Russland
1113 mal kommentiert
Die Präsidenten von Russland und den USA haben offenbar einen Deal geschlossen. 
Mehr Österreich
Wolken reißen auf
Regen zieht wieder ab – die Nacht wird bitterkühl
Krone Plus Logo
Causa Rindertransporte
Flughafen Linz wehrt sich gegen Ministerium-Kritik
Krone Plus Logo
Kampf gegen Frost
Wenn Drohnen im Weingarten auf Patrouille gehen
Krone Plus Logo
Kuriose Meldungen
Was hinter mysteriösem Grab am Alsergrund steckt
Krone Plus Logo
Das große Interview
Wie klingt das für Sie, Herr PROFESSOR Ambros?
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf