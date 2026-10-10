Hadjar nach Quali stinksauer: „Das kotzt mich an“

Dann platzte es aus ihm heraus: „Ehrlich gesagt ist mir Platz 22 völlig egal. Ich will einfach nur rausfahren und mein Ding machen. In der Garage liegen gerade jede Menge weiche Reifen, die nicht mehr zum Einsatz kommen werden. Und genau das kotzt mich im Moment am meisten an. Ich will einfach da draußen sein und mit den anderen Jungs kämpfen.“