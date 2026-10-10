Die große Suche nach dem grünen Wasserstoff

Doch es gibt noch einen weiteren zentralen Punkt, der dem Land wirtschaftlichen Aufschwung bescheren soll: Europas Industrie wird in den nächsten Jahren auf grünen Wasserstoff angewiesen sein, vor allem energieintensive Unternehmen wie etwa die Voest werden ihn benötigen. In Nordafrika sieht Achleitner hier große Chancen: „Marokko ist Oberösterreichs Tor nach Afrika und Wasserstoff wird die Schlüsseltechnologie zur Umstellung der Industrie. Deshalb werden wir Partner wie Marokko brauchen.“ Auch Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer besuchte vergangene Woche Tunesien und Algerien, um sich genau darüber auszutauschen.