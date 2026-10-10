Auf Regen folgt Sonne: So wird das Wetter in Tirol

Wechselhafter Sonntag steht bevor

Auch am Sonntag ist noch keine durchgehend stabile Wetterlage zu erwarten. Sonnige Abschnitte wechseln sich mit Wolken ab. In einigen Tälern können sich am Morgen Nebel oder Hochnebel halten. „Besonders entlang der bayerischen Grenze sowie im Unterland sind auch ein paar Tropfen dabei. Vor allem im Oberland und teils auch im Zentralraum ist es hingegen mit auflebendem Nordostwind auch länger sonnig. Einiger Sonnenschein in Osttirol, erst spät am Tag dichtere Wolken aus den Karnischen Alpen“, heißt es vonseiten der GeoSphere Austria.