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Wochenende eher trüber

Auf Regen folgt Sonne: So wird das Wetter in Tirol

Tirol
10.10.2026 08:43
Zuerst Regen, dann folgen zumindest ein paar goldene Herbsttage.
Zuerst Regen, dann folgen zumindest ein paar goldene Herbsttage.(Bild: Krone-Collage/Christof Birbaumer, Hubert Rauth)
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Von Hubert Rauth

Der Herbst zeigt sich in Tirol von seiner wechselhaften Seite. Am Samstag ziehen Wolken und Regenschauer über das Land, örtlich kann der Niederschlag kräftiger ausfallen. Auch der Sonntag zeigt sich stellenweise noch von seiner trüben Seite. Ab Montag dürfte sich das Wetter zunehmend beruhigen – sonnige Herbsttage stehen bevor.

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Der Samstag bringt zunächst regional noch kurze sonnige Phasen. Im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung jedoch zu. Von Nordwesten her ziehen Regenschauer auf, die sich im Laufe des Nachmittags auf weitere Teile Tirols ausbreiten können.

Es bleibt kühl, Schnee ab 2400 Meter
Die Temperaturen bleiben herbstlich kühl. In den Tälern liegen die Höchstwerte voraussichtlich zwischen 11 und 15 Grad. In höheren Lagen ist es deutlich kälter. Auch der Wind kann zeitweise spürbar sein.

Wer am Wochenende einen Ausflug oder eine Wanderung plant, sollte daher die örtliche Wetterentwicklung im Auge behalten. Besonders im alpinen Gelände können sich die Bedingungen rasch ändern. Die Schneefallgrenze liegt laut GeoSphere Austria bei rund 2400 Meter.

Wechselhafter Sonntag steht bevor
Auch am Sonntag ist noch keine durchgehend stabile Wetterlage zu erwarten. Sonnige Abschnitte wechseln sich mit Wolken ab. In einigen Tälern können sich am Morgen Nebel oder Hochnebel halten. „Besonders entlang der bayerischen Grenze sowie im Unterland sind auch ein paar Tropfen dabei. Vor allem im Oberland und teils auch im Zentralraum ist es hingegen mit auflebendem Nordostwind auch länger sonnig. Einiger Sonnenschein in Osttirol, erst spät am Tag dichtere Wolken aus den Karnischen Alpen“, heißt es vonseiten der GeoSphere Austria.

Die Temperaturen bewegen sich voraussichtlich zwischen 9 und 15 Grad. In den Bergen bleibt es entsprechend kühler.

Sonniger Start in die neue Woche
Ab Montag deutet sich eine Wetterbesserung an. Zwar sind in den frühen Morgenstunden örtlich Nebel und Restwolken möglich, im Laufe des Vormittags sollten sich diese jedoch zunehmend auflösen. Danach dürfte sich vielerorts die Sonne durchsetzen. Im Unterland könnte der Nebel stellenweise etwas hartnäckiger sein. Am Montag werden Höchstwerte zwischen 10 und 15 Grad erwartet.

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Am Dienstag könnte es mit 12 bis 17 Grad bereits etwas milder werden. „Hochdruckeinfluss bringt am Dienstag wahrscheinlich strahlend sonniges Herbstwetter. In manchen Tälern und Becken ist Frühnebel wahrscheinlich“, so die GeoSphere Austria. Auch für Mittwoch zeichnet sich nach derzeitigem Prognosestand überwiegend sonniges Wetter ab.

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