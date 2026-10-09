Investigation Underway
Emergency in Vienna: Woman Found Dead in Stairwell
Tragic discovery in a Vienna stairwell: A 35-year-old woman was found dead on Friday in the Landstraße district. Investigators are looking into all possibilities.
The victim was found around midnight in the stairwell of an apartment building on Hohlweggasse. Emergency services were dispatched, but extensive resuscitation efforts by police and paramedics were unfortunately unsuccessful—it was too late to save the woman.
Third-party involvement not ruled out
The 35-year-old victim is believed to have been homeless; the circumstances of her death remain unclear at this time. “Based on the circumstances of the discovery and visible injuries on the deceased’s body, a forensic autopsy has been recommended to determine the exact cause of death,” said police spokesperson Philipp Haßlinger. The woman exhibited bruises and injuries consistent with blunt force trauma. Therefore, foul play cannot be ruled out at this time.
The 35-year-old is from Eastern Europe and is not registered as a resident in Austria. She has not had any previous contact with the police in this country. “The victim’s social circle is currently being investigated,” said Haßlinger.
The police are investigating.
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