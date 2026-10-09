Kosten explodiert: Disco schlittert in Insolvenz

Die Kult-Disco „NightFlight“ in Gralla war seit Jahren eine wichtige Adresse für südsteirische Nachtschwärmer. Doch jetzt ist Schluss damit: Wie der KSV1870 am Freitag bekannt gab, haben die Betreiber ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung am Landesgericht Graz beantragt.