Kosten explodiert: Disco schlittert in Insolvenz

Schlechte Nachrichten aus der steirischen Nachtszene: Die Disco NightFlight muss Insolvenz anmelden. Der Umsatz war zuletzt stark rückläufig, gleichzeitig explodierten die Kosten.
Die Kult-Disco „NightFlight“ in Gralla war seit Jahren eine wichtige Adresse für südsteirische Nachtschwärmer. Doch jetzt ist Schluss damit: Wie der KSV1870 am Freitag bekannt gab, haben die Betreiber ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung am Landesgericht Graz beantragt.
Weiterführung geplant
Knapp 348.000 Euro Schulden stehen Aktiva in der Höhe von 46.000 Euro gegenüber. 18 Dienstnehmer sind betroffen. Erklärtes Ziel ist es, das Unternehmen weiterzuführen und mit einem Maßnahmenpaket abzusichern.
Von Kostenlawine überrollt
Als Grund für die Insolvenz wird die Wirtschaftskrise genannt: „Umsatzrückgang, gestiegener Kostenstruktur, standortbedingten Beeinträchtigungen und rechtlichen Aufwendungen“ hätten zur Pleite geführt.
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