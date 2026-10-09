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F1 in Singapore: Several arrests in the paddock!
Turmoil ahead of the Singapore Grand Prix! According to a report in “Bild,” several people were arrested on Friday at the entrance to the paddock. During searches, prohibited vaping devices and untaxed cigarettes were reportedly discovered.
Vaping is prohibited in the city-state, and imported tobacco products must be declared at the airport. Those involved are said to include members of various Formula 1 teams. Officials responded by issuing another reminder to the racing teams to strictly adhere to local laws. The mere use of an e-cigarette can be punished with a fine of up to 10,000 Singapore dollars, or about 7,000 euros.
Not the first time
There were also problems in Singapore last year. At that time, 37 people were caught with prohibited e-cigarettes and fined—32 of them were foreign visitors, and five were locals. A year earlier, there were as many as 200 such cases.
Because the import and sale of chewing gum are also banned, the racing teams in the paddock have completely done away with it. Instead, Audi is handing out mint candies to drivers, staff, and guests.
However, it is expected that the Formula 1 teams and the relevant authorities will reach an agreement so that staff can go about their work this weekend.
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