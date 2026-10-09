2 x 100 Euro fürs Shoppingvergnügen gewinnen

DIY statt von der Stange

Wer lieber selbst Hand anlegt, ist bei der DIY Charm Bar – powered by Westfield richtig. Hier können Besucher:innen ihren eigenen Charm-Anhänger gestalten und so ein individuelles Accessoire kreieren. Ob als kleines Andenken an die Westfield Days oder als persönliches Extra für die eigene Tasche – hier wird aus einer Idee ein Einzelstück.