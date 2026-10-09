Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mitmachen & gewinnen

2 x 100 Euro fürs Shoppingvergnügen gewinnen

Gewinnspiele
09.10.2026 10:51
Gesponsert
Am 16. & 17. Oktober sind im Westfield die Shopping Days.
Am 16. & 17. Oktober sind im Westfield die Shopping Days.(Bild: Westfield Donau Zentrum)
Porträt von Sponsoring
Von Sponsoring

Am 16. und 17. Oktober wird das Westfield Donau Zentrum zur Bühne für neue Ideen, kleine Experimente und große Shopping-Momente. Passend dazu verlost die „Krone“ gemeinsam mit dem Westfield Donau Zentrum 2 Gutscheinkarten im Wert von jeweils 100 Euro.

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Shopping, aber ein bisschen anders: Bei den Westfield Days am 16. und 17. Oktober dreht sich im Westfield Donau Zentrum zwei Tage lang alles um Fashion, Beauty, Kreativität und neue Technologien. Statt einfach nur durch die Shops zu bummeln, können Besucher:innen verschiedene Aktionen ausprobieren, Erinnerungen festhalten und selbst kreativ werden.

Ein Highlight ist die Westfield Teledisko – die kleinste Disco der Welt. Hier wird kurzerhand die Tür geschlossen, die Musik aufgedreht und getanzt. Wer möchte, kann die persönliche Mini-Party auch gleich mit Fotos und Videos festhalten. Perfekt für Freund:innen, die gemeinsam etwas erleben und dabei gleich Content für ihre Galerie mitnehmen wollen.

DIY statt von der Stange
Wer lieber selbst Hand anlegt, ist bei der DIY Charm Bar – powered by Westfield richtig. Hier können Besucher:innen ihren eigenen Charm-Anhänger gestalten und so ein individuelles Accessoire kreieren. Ob als kleines Andenken an die Westfield Days oder als persönliches Extra für die eigene Tasche – hier wird aus einer Idee ein Einzelstück.

(Bild: Westfield Donau Zentrum)

Für den passenden Hair-Moment sorgen außerdem zwei Stylist:innen vor Ort: Sie zaubern im Handumdrehen angesagte Looks und zeigen, wie aus wenigen Handgriffen ein neuer Stil entsteht. Neben den Mitmachaktionen gibt es an beiden Tagen Live-Entertainment und DJ-Sounds, die für die passende Stimmung im Center sorgen. Exklusiv für Westfield Club Mitglieder gibt es außerdem das Westfield Glücksrad.

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost anlässlich der Westfield Days am 16 & 17. Oktober je zwei Gutscheine im Wert von je 100 € für das Westfield Donau Zentrum! Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 16.10, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Guten Morgen – Wien“ Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gewinnspiele
09.10.2026 10:51
Loading
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Schock in Wien: Frau (85) auf Heimweg vergewaltigt
122.841 mal gelesen
Nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung sucht die Wiener Polizei diesen Mann.
Society International
Ralf Moeller und Co.: Liebe kennt kein Alter
98.224 mal gelesen
Ralf Moeller und Laura Engelmann gemeinsam in Wien.
Stars & Society
„Forsthaus Rampensau“: Klassiker wieder mit dabei!
91.055 mal gelesen
„Forsthaus Rampensau“: Auch die Kandidaten und Kandidatinnen der Staffel 5 müssen durch das ...
Innenpolitik
Umfrage-Schock: SPÖ nur noch bei 12 Prozent
2105 mal kommentiert
Bei der SPÖ ist derzeit kein Ende der Krise in Sicht.
Innenpolitik
Stocker: „Neuwahlen sehe ich aktuell nicht!“
1111 mal kommentiert
Bundeskanzler Stocker im Gespräch mit der „Krone“
Innenpolitik
Andreas Babler eint die SPÖ – gegen sich
794 mal kommentiert
Am Ende eint Babler doch noch die Partei ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf