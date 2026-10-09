2 x 100 Euro fürs Shoppingvergnügen gewinnen

Am 16. und 17. Oktober wird das Westfield Donau Zentrum zur Bühne für neue Ideen, kleine Experimente und große Shopping-Momente. Passend dazu verlost die „Krone“ gemeinsam mit dem Westfield Donau Zentrum 2 Gutscheinkarten im Wert von jeweils 100 Euro.
Shopping, aber ein bisschen anders: Bei den Westfield Days am 16. und 17. Oktober dreht sich im Westfield Donau Zentrum zwei Tage lang alles um Fashion, Beauty, Kreativität und neue Technologien. Statt einfach nur durch die Shops zu bummeln, können Besucher:innen verschiedene Aktionen ausprobieren, Erinnerungen festhalten und selbst kreativ werden.
Ein Highlight ist die Westfield Teledisko – die kleinste Disco der Welt. Hier wird kurzerhand die Tür geschlossen, die Musik aufgedreht und getanzt. Wer möchte, kann die persönliche Mini-Party auch gleich mit Fotos und Videos festhalten. Perfekt für Freund:innen, die gemeinsam etwas erleben und dabei gleich Content für ihre Galerie mitnehmen wollen.
DIY statt von der Stange
Wer lieber selbst Hand anlegt, ist bei der DIY Charm Bar – powered by Westfield richtig. Hier können Besucher:innen ihren eigenen Charm-Anhänger gestalten und so ein individuelles Accessoire kreieren. Ob als kleines Andenken an die Westfield Days oder als persönliches Extra für die eigene Tasche – hier wird aus einer Idee ein Einzelstück.
Für den passenden Hair-Moment sorgen außerdem zwei Stylist:innen vor Ort: Sie zaubern im Handumdrehen angesagte Looks und zeigen, wie aus wenigen Handgriffen ein neuer Stil entsteht. Neben den Mitmachaktionen gibt es an beiden Tagen Live-Entertainment und DJ-Sounds, die für die passende Stimmung im Center sorgen. Exklusiv für Westfield Club Mitglieder gibt es außerdem das Westfield Glücksrad.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost anlässlich der Westfield Days am 16 & 17. Oktober je zwei Gutscheine im Wert von je 100 € für das Westfield Donau Zentrum! Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 16.10, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Guten Morgen – Wien“ Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.