Intrigen, Emotionen und jede Menge Reality-TV

Bei der großen „RTL-Night“ in der Ottakringer Brauerei dreht sich alles um Reality-TV, Intrigen und große Emotionen. Die Promis verraten, worauf sich die Zuschauer freuen dürfen und warum Formate wie „Lets Dance“ seit Jahren begeistern. Auch krone.tv hat seine kommenden Highlights präsentiert. Mehr im Video.