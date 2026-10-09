RTL setzt auf Drama

Intrigen, Emotionen und jede Menge Reality-TV

Adabei-TV Clips
09.10.2026 11:37
0 Kommentare

Bei der großen „RTL-Night“ in der Ottakringer Brauerei dreht sich alles um Reality-TV, Intrigen und große Emotionen. Die Promis verraten, worauf sich die Zuschauer freuen dürfen und warum Formate wie „Lets Dance“ seit Jahren begeistern. Auch krone.tv hat seine kommenden Highlights präsentiert. Mehr im Video. 

Weitere Videos
Heiße Kurven und stahlharte Sixpacks gibt es ab sofort im Jungbauernkalender 2027 zu sehen!
2027 wird nackt!
Jungbauern präsentieren sich sexy wie nie zuvor
Stars & Society
Bald sind sie im „Forsthaus Rampensau“ zu sehen, davor ließen Bauer Peter und seine Alisa noch ...
Jungbauernkalender
„Forsthaus Rampensau“-Paar lässt die Hüllen fallen
Stars & Society
Sänger HOLZA im krone.tv-Interview
HOLZA über Eifersucht
„Kontrolle ist einfach Arsch in einer Beziehung“
Adabei-TV Clips
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf