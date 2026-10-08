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Das kommt überraschend

Wende! Wechsel von Ex-Real-Star doch noch geplatzt

La Liga
08.10.2026 07:28
Dani Carvajal (re.) wird vorerst nicht zum FC Getafe wechseln.
Dani Carvajal (re.) wird vorerst nicht zum FC Getafe wechseln.(Bild: EPA/Enric Fontcuberta)
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Von krone Sport

Überraschende Wende bei Dani Carvajal: Der Wechsel des einstigen Real-Madrid-Stars zum FC Getafe ist vorerst geplatzt!

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Wie Getafe-Klubpräsident Angel Torres am Mittwoch bestätigt, wird der La-Liga-Klub den 34-jährigen Spanier nicht unter Vertrag nehmen. Und das, obwohl sich der Spieler und der Verein bereits einig waren. Am Dienstag hatte Carvajal beim Madrider Vorortklub sogar bereits den Medizincheck bestanden.

Doch die Liga grätschte dazwischen! Laut der spanischen Zeitung „Mundo Deportivo“ hat Getafe bereits die Obergrenze für die Gehaltskosten des Kaders überschritten. Ganz aufgegeben hat der Verein jedoch noch nicht. „Wir werden es versuchen“, betont Torres.

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