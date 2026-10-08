Wende! Wechsel von Ex-Real-Star doch noch geplatzt

Überraschende Wende bei Dani Carvajal: Der Wechsel des einstigen Real-Madrid-Stars zum FC Getafe ist vorerst geplatzt!
Wie Getafe-Klubpräsident Angel Torres am Mittwoch bestätigt, wird der La-Liga-Klub den 34-jährigen Spanier nicht unter Vertrag nehmen. Und das, obwohl sich der Spieler und der Verein bereits einig waren. Am Dienstag hatte Carvajal beim Madrider Vorortklub sogar bereits den Medizincheck bestanden.
Doch die Liga grätschte dazwischen! Laut der spanischen Zeitung „Mundo Deportivo“ hat Getafe bereits die Obergrenze für die Gehaltskosten des Kaders überschritten. Ganz aufgegeben hat der Verein jedoch noch nicht. „Wir werden es versuchen“, betont Torres.
Abschied nach 13 Jahren
Seit seinem Aus bei Real Madrid im Sommer ist Carvajal vereinslos. Der Vertrag des ehemaligen Abwehrkollegen von ÖFB-Star David Alaba war nach 13 erfolgreichen Jahren aufgrund seiner Verletzungsprobleme nicht verlängert worden. Nun geht seine Klubsuche weiter …
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