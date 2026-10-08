Wende! Wechsel von Ex-Real-Star doch noch geplatzt

Wie Getafe-Klubpräsident Angel Torres am Mittwoch bestätigt, wird der La-Liga-Klub den 34-jährigen Spanier nicht unter Vertrag nehmen. Und das, obwohl sich der Spieler und der Verein bereits einig waren. Am Dienstag hatte Carvajal beim Madrider Vorortklub sogar bereits den Medizincheck bestanden.