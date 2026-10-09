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TIPP DER WOCHE

Dorfherbst im Museumsdorf Niedersulz

Niederösterreich
09.10.2026 15:30
„Hereinspaziert“ zum Dorfherbst in Niedersulz!
„Hereinspaziert“ zum Dorfherbst in Niedersulz!(Bild: Roman Jandl)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Das Museumsdorf Niedersulz im Weinviertel präsentiert sich im Herbst von einer ganz besonders schönen Seite. Beim „Dorfherbst – Tradition und Genuss“ am Sonntag, den 11. Oktober, kann die wohl bunteste Zeit des Jahres so richtig genossen werden.

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Los geht es um 10 Uhr, beim Genussmarkt kann mit Musik, Tanz und kulinarischen Schmankerln ausgiebig gefeiert werden. Traditionelle herbstliche Arbeiten rund um Ernte und Weiterverarbeitung werden gezeigt. An verschiedenen Stationen kann erlebt werden, wie landwirtschaftliche Erzeugnisse früher einmal verarbeitet wurden. Dreschen mit Dreschflegeln, Kukuruz auslösen, Krautschneiden, Federnschleißen – all diese längst vergessenen Schätze unserer Alltagsgeschichte gibt es zu bewundern.

Tradition und Genuss im Museumsdorf Niedersulz
Tradition und Genuss im Museumsdorf Niedersulz(Bild: Roman Jandl)

Regionale Direktvermarkter und Genussstände kümmern sich um das leibliche Wohl der Besucher,  Brot- und Obstverkostungen verwöhnen den Gaumen. 

Dazu gibt es musikalische Darbietungen mit Traditionellem wie der „Fiata Musi“ und den „D´Engersdorfer Dirndl Drahra“.

Farbenpracht soweit das Auge reicht
Farbenpracht soweit das Auge reicht(Bild: Roman Jandl)

Eine wahre Augenweide sind die Gärten im Museumsdorf – farbenprächtige Dahlien und Astern stehen in voller Blüte und berauschen die Sinne.

Natürlich gibt es auch ein spannendes Kinderpgoramm u.a. mit kreativen Mitmach-Stationen rund um die „Weinberggoaß“.

Gefeiert werden kann der Dorfherbst in Niedersulz bis 17 Uhr, alle Informationen gibt es auf www.museumsdorf.at oder auch telefonisch unter 02534/333. 

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