Dorfherbst im Museumsdorf Niedersulz

Los geht es um 10 Uhr, beim Genussmarkt kann mit Musik, Tanz und kulinarischen Schmankerln ausgiebig gefeiert werden. Traditionelle herbstliche Arbeiten rund um Ernte und Weiterverarbeitung werden gezeigt. An verschiedenen Stationen kann erlebt werden, wie landwirtschaftliche Erzeugnisse früher einmal verarbeitet wurden. Dreschen mit Dreschflegeln, Kukuruz auslösen, Krautschneiden, Federnschleißen – all diese längst vergessenen Schätze unserer Alltagsgeschichte gibt es zu bewundern.