Not a single point
“Nightmare” in the Nations League: Head Coach Must Go!
The press recently called it a “nightmare,” and now the federation appears to be pulling the plug: According to a media report, Italian Vincenzo Montella must step down as head coach of the Turkish national team following the disastrous start to the Nations League!
According to the Turkish newspaper “Milliyet,” federation president İbrahim Hacıosmanoglu and his executive committee have decided to part ways with him. Official confirmation is still pending.
Numerous Setbacks
Following their group-stage exit at the World Cup this summer, the Turkish national team’s start to the new Nations League season has also been a failure. After four games, they have four losses and zero points.
Most recently, the team lost 1-3 on the road to Italy.
Montella was hired in 2023 to succeed Stefan Kuntz. Now his time with the Turkish national team has come to an end...
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