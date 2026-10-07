Manhunt Underway
Masked man armed with scissors robbed a tobacco shop
Von Krone Oberösterreich
Armed with a pair of scissors, a masked man robbed a tobacco shop on Wednesday morning in the Noitzmühle neighborhood of Wels. The suspect managed to escape; the manhunt is ongoing.
The masked suspect is said to have entered a tobacco shop in the Noitzmühle district of Wels (Upper Austria) around 9:30 a.m. The robber threatened the clerk with a pair of scissors and demanded money. After receiving the money, the suspect fled.
A manhunt for him is currently underway.
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