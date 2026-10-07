54 Mängel: Pannen-Lkw aus dem Verkehr gezogen

Die steirische Polizei zog einen Pannen-Lkw aus dem Verkehr: Bei der Kontrolle wurden stolze 54 Mängel festgestellt. Zudem hat der Lenker gegen Lenk- und Ruhezeiten verstoßen.
Einer Streife der PI Deutschlandsberg ist Dienstagnachmittag im Ortsgebiet von St. Marein im Sulmtal ein mit Holzbrettern beladene Lkw aus Slowenien aufgefallen. Bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle konnten die Beamten 54 technische Mängel feststellen – unter anderem defekte Stützbeine oder akuter Motorölverlust.
Sofort wurden deshalb die Kennzeichen und der Zulassungsschein abgenommen. Außerdem wurden beim 61-jährigen Lenker Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgestellt. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.
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