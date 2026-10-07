54 Mängel: Pannen-Lkw aus dem Verkehr gezogen

Einer Streife der PI Deutschlandsberg ist Dienstagnachmittag im Ortsgebiet von St. Marein im Sulmtal ein mit Holzbrettern beladene Lkw aus Slowenien aufgefallen. Bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle konnten die Beamten 54 technische Mängel feststellen – unter anderem defekte Stützbeine oder akuter Motorölverlust.