Dreiste Betrüger knöpften Tirolern Vermögen ab

Gleich drei Meldungen über Betrugsfälle gab es in den vergangenen Tagen in Tirol! Zwei Online-Betrüger lockten zwei Frauen viel Geld aus der Tasche. Ein vermeintlicher Bankmitarbeiter ergaunerte sich ebenfalls ein kleines Vermögen von einem Mann aus Wattens.
Der vermeintliche Bankmitarbeiter kontaktierte einen 50-jährigen Einheimischen aus Wattens. Dabei gab der Unbekannte an, dass seine Bank-App gehackt worden sei.
Das Opfer übermittelte in weiterer Folge seine Bankdaten und tappte damit in die Falle des Unbekannten. Dieser knöpfte ihm so mehrere Tausend Euro ab. Tage danach flog der Betrug auf, als das Opfer seine Bank kontaktierte. „Die Ermittlungen sind im Gange“, erklärt die Polizei.
Internet-Betrüger schlugen zu
Gleich zwei Online-Betrugsmaschen ließen Opfer in die Falle tappen. Zunächst wurde eine 82-jährige Seniorin aus Innsbruck über einen Messengerdienst am Samstag kontaktiert. In der Nachricht wurde ihr ein angeblicher Gewinn versprochen.
Die Frau folgte einem Link und gab dort ihre Bankdaten an. Von ihrem Bankkonto wurden daraufhin mehrere Überweisungen von einigen Tausend Euro getätigt.
Betrugsangebot auf Plattform
Nur einen Tag später schlugen Betrüger auch bei einer 47-jährigen Frau aus Imst zu. Auf einer Online-Plattform wurde sie auf ein Mietobjekt aufmerksam. Sie nahm Kontakt mit den Betrügern auf und überwies eine Kaution für die Reservierung des Objektes.
Danach erkannte sie den Betrug, der Kontakt zum Täter brach ab. Der Frau entstand ein Schaden von einigen Tausend Euro. Auch hierzu laufen die Ermittlungen.
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