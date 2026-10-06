Dreiste Betrüger knöpften Tirolern Vermögen ab

Betrugsangebot auf Plattform

Nur einen Tag später schlugen Betrüger auch bei einer 47-jährigen Frau aus Imst zu. Auf einer Online-Plattform wurde sie auf ein Mietobjekt aufmerksam. Sie nahm Kontakt mit den Betrügern auf und überwies eine Kaution für die Reservierung des Objektes.