Frühchen mit Fehlbildung in Tirol nun wohlauf

Enormes Risiko für Frühchen

Bei diesem Kind waren mehrere Eingriffe erforderlich. Sie erfolgten nicht im zentralen OP, sondern direkt auf der neonatologischen Intensivstation. In Innsbruck ist das bei sehr kleinen Frühgeborenen ein etablierter Standard. Die Organsysteme extrem kleiner Frühgeborener sind sehr unreif, und die Kinder sind häufig nicht in der Lage, selbstständig zu atmen. Auch das Risiko von Hirnblutungen ist hoch. „Jeder Transport in den zentralen OP ist für ein so unreifes Kind ein Risiko: Auskühlung, Lagewechsel, Diskonnektion von Beatmung und Monitoring. Bei einem 520 Gramm schweren Kind kann daraus unmittelbar eine Komplikation entstehen“, erklärt Elke Griesmaier-Falkner, stellvertretende Direktorin der Neonatologie und stationsführende Oberärztin der Neonatologischen Intensivstation in Innsbruck.