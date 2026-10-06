7000 Kilometer für den perfekten Weingenuss

Eineinhalb Jahre lang war die gebürtige Mostviertlerin unterwegs und legte dabei mehr als 7000 Kilometer zurück. Sie besuchte sämtliche Winzer persönlich, die es in ihren neuen Genussführer geschafft haben. 32 ausgewählte Weinlocations aus acht Weinbaugebieten und 14 Wanderungen führen von der Wachau über die Thermenregion bis ins Weinviertel und nach Carnuntum.