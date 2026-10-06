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Wo gibts besten Wein?

7000 Kilometer für den perfekten Weingenuss

Niederösterreich
06.10.2026 11:00
Am 16. Oktober um 18 Uhr präsentiert Ferchländer (re.) ihr Buch am Weingut Frank – im Bild mit ...
Am 16. Oktober um 18 Uhr präsentiert Ferchländer (re.) ihr Buch am Weingut Frank – im Bild mit Kathrin Frank (li.), die selbst mit ihrem Weingut im Buch vertreten ist.(Bild: Weingut Frank)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Niederösterreich einmal anders entdecken – mit Wanderschuhen und Weinglas: Autorin Beate Ferchländer nimmt ihre Leser in ihrem neuen Buch „Niederösterreich. Weinbar. Essbar. Wanderbar.“ mit auf eine genussvolle Reise durch die heimische Weinwelt.

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Eineinhalb Jahre lang war die gebürtige Mostviertlerin unterwegs und legte dabei mehr als 7000 Kilometer zurück. Sie besuchte sämtliche Winzer persönlich, die es in ihren neuen Genussführer geschafft haben. 32 ausgewählte Weinlocations aus acht Weinbaugebieten und 14 Wanderungen führen von der Wachau über die Thermenregion bis ins Weinviertel und nach Carnuntum.

Weingüter mit besonderem Charakter wurden auserwählt
„Ich wollte nicht einfach nur Heurige vorstellen“, erzählt Ferchländer. Gesucht habe sie besondere Weingüter mit Charakter, schöner Architektur, kulinarischem Angebot und Vinotheken. Besonders beeindruckt habe sie dabei die Leidenschaft der Winzer und deren Umgang mit Nachhaltigkeit und dem eigenen Produkt.

Für das Buch nahm Ferchländer sogar extra Unterricht an der Weinakademie.
Für das Buch nahm Ferchländer sogar extra Unterricht an der Weinakademie.(Bild: ZVG Privat)

Damit sie auch fachlich mitreden kann, absolvierte die Krimiautorin zusätzlich ein Weinseminar an der Weinakademie in Krems. „Nur Weinliebhaberin zu sein, genügt nicht“, sagt sie mit einem Lachen. Jetzt beherrsche sie auch den „Weinsprech“ perfekt.

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Am 16. Oktober um 18 Uhr präsentiert Ferchländer ihr Buch am Weingut Frank – passenderweise bei Kathrin Frank, die selbst mit ihrem Weingut im Buch vertreten ist.

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