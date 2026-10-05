Wenn Ritter für den Erhalt der Rosenburg „kämpfen“

Hoch zu Ross messen die Reiter ihre Kräfte, Gaukler und Musiker sorgen für Unterhaltung: Das „Krone“-Turnier bringt mittelalterliches Leben in die Rosenburg. Für die Burgherren Markus und Petra Hoyos steckt dahinter auch eine Notwendigkeit – die Veranstaltungen helfen, die historische Anlage zu bewahren.
Eine Welt, die viele sonst nur aus Filmen kennen, wird auf der Rosenburg lebendig: Beim „Krone“-Ritterturnier ziehen Reiter, Gaukler und Musiker die Besucher ins Mittelalter. Händler und ein eigener Kinderbereich ergänzen das Programm. Nach dem ersten Wochenende geht es am 10. und 11. Oktober weiter. Die Turniere im historischen Turnierhof beginnen jeweils um 11 und 15 Uhr. Das Gelände ist von 9 bis 17 Uhr geöffnet.
Neue Ideen sollen Gäste zum Wiederkommen bewegen
Für die Burgherren Markus und Petra Hoyos gehört das Turnier zu einem Veranstaltungsprogramm, das lange im Voraus geplant wird. Vom Ostermarkt bis zum Christkindlmarkt gibt es immer wieder Anlässe, die Rosenburg zu besuchen. Auch Konzerte und die Falknerei zählen zum Angebot.
Die ursprüngliche Idee für die Veranstaltungen hatte laut Markus Hoyos seine Frau. Petra entwickelt das Programm laufend weiter. Den beiden ist wichtig, den Besuchern nicht jedes Jahr genau dasselbe zu bieten. Qualität soll dafür sorgen, dass Gäste kommen – und wiederkommen.
Hubertus von Hohenlohe beim Auftakt dabei
Zum ersten Turnierwochenende war auch Hubertus von Hohenlohe vor Ort. Seine Fotoausstellung „Selfie Couture“ läuft auf der Rosenburg noch bis 26. Oktober. Zu sehen sind unter anderem Porträts und Aufnahmen, in denen er selbst als Spiegelbild auftaucht.
Großveranstaltungen helfen, die Anlage zu erhalten
Hinter dem abwechslungsreichen Programm steht für die Burgherren auch eine wirtschaftliche Notwendigkeit: Die Rosenburg trägt sich laut Markus Hoyos allein nicht. Großveranstaltungen sind deshalb für den Erhalt der Anlage wesentlich. Die Arbeit daran ist aufwendig. Zugleich ist es für die Familie eine Freude, die historische Anlage zu bewahren und an die nächste Generation weiterzugeben. Wer zum Turnier kommt, erlebt damit nicht nur eine Reise in die Vergangenheit – sondern trägt auch zur Zukunft der Rosenburg bei.
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