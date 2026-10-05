Wenn Ritter für den Erhalt der Rosenburg „kämpfen“

Großveranstaltungen helfen, die Anlage zu erhalten

Hinter dem abwechslungsreichen Programm steht für die Burgherren auch eine wirtschaftliche Notwendigkeit: Die Rosenburg trägt sich laut Markus Hoyos allein nicht. Großveranstaltungen sind deshalb für den Erhalt der Anlage wesentlich. Die Arbeit daran ist aufwendig. Zugleich ist es für die Familie eine Freude, die historische Anlage zu bewahren und an die nächste Generation weiterzugeben. Wer zum Turnier kommt, erlebt damit nicht nur eine Reise in die Vergangenheit – sondern trägt auch zur Zukunft der Rosenburg bei.