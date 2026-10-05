Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mittelalter-Spektakel

Wenn Ritter für den Erhalt der Rosenburg „kämpfen“

Niederösterreich
05.10.2026 09:00
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Hoch zu Ross messen die Reiter ihre Kräfte, Gaukler und Musiker sorgen für Unterhaltung: Das „Krone“-Turnier bringt mittelalterliches Leben in die Rosenburg. Für die Burgherren Markus und Petra Hoyos steckt dahinter auch eine Notwendigkeit – die Veranstaltungen helfen, die historische Anlage zu bewahren.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Eine Welt, die viele sonst nur aus Filmen kennen, wird auf der Rosenburg lebendig: Beim „Krone“-Ritterturnier ziehen Reiter, Gaukler und Musiker die Besucher ins Mittelalter. Händler und ein eigener Kinderbereich ergänzen das Programm. Nach dem ersten Wochenende geht es am 10. und 11. Oktober weiter. Die Turniere im historischen Turnierhof beginnen jeweils um 11 und 15 Uhr. Das Gelände ist von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Neue Ideen sollen Gäste zum Wiederkommen bewegen
Für die Burgherren Markus und Petra Hoyos gehört das Turnier zu einem Veranstaltungsprogramm, das lange im Voraus geplant wird. Vom Ostermarkt bis zum Christkindlmarkt gibt es immer wieder Anlässe, die Rosenburg zu besuchen. Auch Konzerte und die Falknerei zählen zum Angebot.

+7
Fotos

Die ursprüngliche Idee für die Veranstaltungen hatte laut Markus Hoyos seine Frau. Petra entwickelt das Programm laufend weiter. Den beiden ist wichtig, den Besuchern nicht jedes Jahr genau dasselbe zu bieten. Qualität soll dafür sorgen, dass Gäste kommen – und wiederkommen.

Hubertus von Hohenlohe beim Auftakt dabei
Zum ersten Turnierwochenende war auch Hubertus von Hohenlohe vor Ort. Seine Fotoausstellung „Selfie Couture“ läuft auf der Rosenburg noch bis 26. Oktober. Zu sehen sind unter anderem Porträts und Aufnahmen, in denen er selbst als Spiegelbild auftaucht.

Großveranstaltungen helfen, die Anlage zu erhalten
Hinter dem abwechslungsreichen Programm steht für die Burgherren auch eine wirtschaftliche Notwendigkeit: Die Rosenburg trägt sich laut Markus Hoyos allein nicht. Großveranstaltungen sind deshalb für den Erhalt der Anlage wesentlich. Die Arbeit daran ist aufwendig. Zugleich ist es für die Familie eine Freude, die historische Anlage zu bewahren und an die nächste Generation weiterzugeben. Wer zum Turnier kommt, erlebt damit nicht nur eine Reise in die Vergangenheit – sondern trägt auch zur Zukunft der Rosenburg bei.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
05.10.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
418.564 mal gelesen
Wien
Nun rasen die neuen „E-Bikes“ über die Radwege
158.819 mal gelesen
Laut dem Hersteller eignen sich die extra starken Gefährte „perfekt für Lieferdienste, lange ...
Oberösterreich
Neben Raphael (8) wurde auch der Hofhund erdrückt
119.084 mal gelesen
Der schreckliche Unfall in Haibach im Mühlkreis war auch für die Einsatzkräfte schwer zu ...
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
5874 mal kommentiert
Tirol
Nach Oktoberfest-Sager: Eklat um ÖVP-Funktionär
1401 mal kommentiert
Das Oktoberfest in München.
Kolumnen
In die Geschichte eingehen als Kickls beste Helfer
1266 mal kommentiert
Strahlend bei einer Wanderung mit Fans: Hilft die SPÖ Herbert Kickl noch weiter nach oben?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf