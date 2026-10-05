Premierentor von Lang: „Ein bisschen schockiert“

ÖFB-Team schnell „sehr eng zusammengerückt“

Lang steht sinnbildlich für jene Spieler, die nach dem Kaderumbruch neu ins Aufgebot stießen und sich für weitere Einberufungen empfahlen. „Es sind diesmal viele gestandene Spieler nicht dabei gewesen und viele neue dazugekommen. Ich glaube, wir haben es sehr gut gemacht und sind trotz der kurzen Zeit schon sehr, sehr eng zusammengerückt.“ Sein Resümee lautete: „Vier Spiele ungeschlagen zu sein, ist gut. Wir hätten auch mehr Punkte rausholen können, aber ich glaube, für den ersten Lehrgang war es schwer in Ordnung.“