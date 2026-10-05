Eine Lehrlingsausbildung mit Zukunftspraxis

„Ich lerne jeden Tag etwas Neues“, zeigt sich Tobias Sos begeistert. Der 18-Jährige beendete heuer das dritte Lehrjahr mit einem Einser-Vorzug als Koch im Pflege- und Betreuungszentrum Bad Vöslau, steht kurz vor seiner Lehrabschlussprüfung und schätzt an seinem künftigen Beruf vor allem die Abwechslung. Aus Sicht des Küchenleiters Stefan Hönig zählt er „zu den engagiertesten und aufmerksamsten Kochlehrlingen, die ich in den vergangenen 35 Jahren ausgebildet habe“.