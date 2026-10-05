Eine Lehrlingsausbildung mit Zukunftspraxis

Die heimischen Kliniken und Pflege-, Betreuungs- und Förderzentren bilden aktuell 70 Lehrlinge in acht unterschiedlichen Berufen aus.
„Ich lerne jeden Tag etwas Neues“, zeigt sich Tobias Sos begeistert. Der 18-Jährige beendete heuer das dritte Lehrjahr mit einem Einser-Vorzug als Koch im Pflege- und Betreuungszentrum Bad Vöslau, steht kurz vor seiner Lehrabschlussprüfung und schätzt an seinem künftigen Beruf vor allem die Abwechslung. Aus Sicht des Küchenleiters Stefan Hönig zählt er „zu den engagiertesten und aufmerksamsten Kochlehrlingen, die ich in den vergangenen 35 Jahren ausgebildet habe“.
Auf Lernbedürfnisse abgestimmt
Tobias Sos ist einer von rund 70 Lehrlingen, die aktuell in den heimischen Kliniken und Pflege-, Betreuungs- und Förderzentren ausgebildet werden. „Die Ausbildung in den Pflege- und Betreuungszentren erfolgt praxisnah und ist optimal abgestimmt auf die jeweiligen Lernbedürfnisse der Auszubildenden. Gleichzeitig werden viele weitere Lehrberufe mit spannenden Aufgaben abgedeckt“, betont Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.
Acht Lehrberufe im Angebot
Die Lehrlingsausbildung umfasst Berufsbilder wie Koch/Köchin, Gastronomiefachmann/-frau, Betriebslogistik, Bürokauffrau/-mann, Elektrotechnik, Informationstechnologie, Pharmazeutisch-kaufmännische Assistenz und Verwaltungsassistenz.
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