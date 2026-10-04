Wissenschaft bringt Antworten auf große Fragen

Welche neuen Einblicke in das Gehirn ermöglicht die Mikroskop-Methode?

Johann Georg Danzl: Im Gehirn sind Milliarden von Nervenzellen miteinander verbunden. Jetzt kann diese Struktur abgebildet werden – von der Anordnung der Zellen bis zu den einzelnen Verbindungen. Dadurch erhält man viel bessere Informationen über die Funktion des Gehirns. Das dient der Erforschung von ganz unterschiedlichen Gehirnerkrankungen.