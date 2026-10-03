All three are in the hospital
Thick Fog: 17-Year-Old Collided with Married Couple
Due to the fog and because he was unfamiliar with the area, a 17-year-old drove into an intersection despite a stop sign. There, he collided with a couple’s car. All three people involved were taken to the Pyhrn-Eisenwurzen Clinic in Kirchdorf (Upper Austria) after receiving initial medical treatment.
A 17-year-old from Grünburg was driving his car on the A9 on Saturday around 7:40 a.m., coming from Graz, and exited the highway in Ried im Traunkreis. According to his own account, he failed to notice the stop sign due to heavy fog and a lack of familiarity with the area, and drove into the intersection with the L562.
All three were taken to the hospital
This resulted in a collision with the car of a 55-year-old woman from Steinbach am Ziehberg, who was traveling toward Ried im Traunkreis with her 56-year-old husband. Their car also struck a road sign.
All three people involved sustained minor injuries and were taken to the Pyhrn-Eisenwurzen Clinic in Kirchdorf after receiving first aid.
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