Ein Hauch von England weht über Schloss Grafenegg

Der Turm wacht über das Tudor-Schloss

Besonders eindrucksvoll ragt der mächtige Schlossturm aus dem Westtrakt in den Innenhof. 1861 errichtet und mit seinen kleinen „Pfefferbüchsen“-Türmchen gekrönt, bildet er einen markanten Gegenpol zum schlanken spätgotischen Turm auf der gegenüberliegenden Seite. Wer im Schlosshof steht, spürt die ganz besondere Mischung aus vielen Epochen. Ihn zu besteigen heißt der Seele Flügel zu verleihen, damit sie weit über die Zinnen zu fliegen vermag ...