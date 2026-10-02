No Faith in Jesus
“He’s always our captain!” Ronaldo fans revolt
Following his departure from the national team, Portugal’s superstar Cristiano Ronaldo is now receiving public support from his fans!
A large poster was hung in front of the Portuguese Football Federation’s new headquarters and in the center of Lisbon, each featuring a photo of “CR7” and head coach Jorge Jesus. The message to Ronaldo was: “You’ll always be our captain.” Next to the photo of Jesus was written: “You’re not up to the task.”
The Portuguese federation reacted quickly: After about 45 minutes, the poster was taken down.
Will there be a peace summit?
Jorge Jesus had left Ronaldo out of last Sunday’s Nations League match in Norway and subsequently announced that he would also bench the country’s all-time leading international in the upcoming game against Denmark.
The 41-year-old subsequently left the national team’s training camp and flew to Madrid on a private jet.
Portugal’s federation president, Pedro Proença, now wants to arrange a meeting between Ronaldo and Jorge Jesus and mediate between the two. Proença’s goal, therefore, is for Ronaldo to play for the national team again.
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