SP an Großkapital: „Das können sie sich merken“

Disput um Kartenzahlung in öffentlichen Bussen

Schrittweise Kartenzahlung in Bussen führt der Verkehrsverbund Tirol VVT ein – die „Krone“ berichtete. Bis 2030 soll die Digitalisierung in Bussen flächendeckend angekommen sein. Mario Gerber, Wirtschafts-LR und VP-Stadtparteiobmann in Innsbruck, hat da so seine Zweifel: „JVP-Stadtobfrau Sophia Quirchmair hatte zuletzt auf das Problem aufmerksam gemacht, dass in Innsbrucks Öffis seit 2020 kein direkter Ticketkauf mehr möglich ist. Sie forderte ein Pilotprojekt für kontaktloses Bezahlen (,Tap and Go’) in Bussen und Straßenbahnen. Die IVB zeigen sich bislang aber nicht bereit, dem Wunsch nach einer niederschwelligen Kartenzahloption nachzukommen“, kritisiert Gerber.