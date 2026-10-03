Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Tirol kein Fonds!“

SP an Großkapital: „Das können sie sich merken“

Tirol
03.10.2026 06:00
Plach, Wohlgemuth, Blanik und SP-GF Steibl-Egenbauer (v.li.) bei der Präsentation der Kampagne ...
Plach, Wohlgemuth, Blanik und SP-GF Steibl-Egenbauer (v.li.) bei der Präsentation der Kampagne „Stabil an deiner Seite – für ein Zuhause, das du dir leisten kannst“(Bild: Philipp Neuner)
Porträt von Philipp Neuner
Von Philipp Neuner

„Das können sich Investoren hinter die Ohren schreiben: Tirol ist kein Investment-Fonds!“ , gibt sich Tiroler SPÖ ein Jahr vor der Landtagswahl kämpferisch und verweist auf ein breites rechtliches Instrumentarium, das man voll ausschöpfen werde. Wirtschafts-LR Gerber (VP) wundert sich über Innsbruck.  

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Rund 35 Millionen Euro investiert die Gemeinnützige Siedlungsgenossenschaft BWG in die Nachverdichtung des bestehenden Wohnquartiers im Bereich Knoller-/Hörmann-/Hunoldstraße in Innsbruck. Ein Gutteil des Altbestandes wurde abgerissen, 75 Mieter einvernehmlich abgesiedelt – und das in Covid-Zeiten. Insgesamt entstanden in mehreren Bauphasen 158 leistbare Wohnungen und 15 betreute Wohneinheiten, Geschäftslokale und ein Stützpunkt für den Arbeiter-Samariterbund. Ein Teil der Wohnungen ist laut BWSG für neue ÖBB-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vorgesehen.

Fassadenbegrünungen, Fotovoltaikanlagen auf den Dächern, großzügige Fahrradabstellplätze sowie 283 Auto-Stellplätze in der Tiefgarage stehen in Summe in den drei Baukörpern mit rund 11.000 Quadratmeter Nutzfläche zur Verfügung. Ein Mega-Wohnblock also, der alle Stückerln spielt – inklusive niedriger Betriebskosten, weil überschüssiger PV-Strom den Mietern zur Verfügung gestellt wird. Monatliche Ersparnis: 30 Euro.

Zitat Icon

Baulärm ist ein schöner Lärm für Politiker, die für Wohnen zuständig sind. 

Lienzer Bürgermeister und LT-Vizepräsidentin Elisabeth Blanik

„Baulärm ist schön!“
Den Rohbau des Bauteils A nutzten SP-Chef Philip Wohlgemuth, LT-Vizepräsidentin Elisabeth Blanik und SPÖ-Stadtparteiobmann Benjamin Plach gestern für einen „Kampagnentag“. „Baulärm ist ein schöner Lärm für Politiker, die für Wohnen zuständig sind“, sagte Blanik. Wohlgemuth kam dann gleich zur Sache: „Das können sich Investorinnen und Investoren hinter die Ohren schreiben: Tirol ist kein Investment-Fonds, sondern zum Wohnen da“, ließ er Wahlkampftöne anklingen. Freizeitwohnsitz-Abgabe, Verschärfungen bei Kurzzeitvermietung, Baulandabgabe, Vorbehaltsflächen: „Das gesamte rechtliche Instrumentarium wird genutzt, um Wohnen leistbar zu machen“, betonte die SP-Spitze. Die Bauland-Abgabe kommt zwar erst 2032, „aber allein die Botschaft lässt die Leute nachdenken“, ist Blanik überzeugt.

Stadtparteichef Gerber und JVP-Chefin Sophia Quirchmair
Stadtparteichef Gerber und JVP-Chefin Sophia Quirchmair(Bild: VP/Steiner)

Disput um Kartenzahlung in öffentlichen Bussen
Schrittweise Kartenzahlung in Bussen führt der Verkehrsverbund Tirol VVT ein – die „Krone“ berichtete. Bis 2030 soll die Digitalisierung in Bussen flächendeckend angekommen sein. Mario Gerber, Wirtschafts-LR und VP-Stadtparteiobmann in Innsbruck, hat da so seine Zweifel: „JVP-Stadtobfrau Sophia Quirchmair hatte zuletzt auf das Problem aufmerksam gemacht, dass in Innsbrucks Öffis seit 2020 kein direkter Ticketkauf mehr möglich ist. Sie forderte ein Pilotprojekt für kontaktloses Bezahlen (,Tap and Go’) in Bussen und Straßenbahnen. Die IVB zeigen sich bislang aber nicht bereit, dem Wunsch nach einer niederschwelligen Kartenzahloption nachzukommen“, kritisiert Gerber.

Lesen Sie auch:
Beschluss im Landtag
Kartenzahlung im Bus kommt, aber erst spät
02.10.2026

Wenn die IVB „weiter Uneinsichtigkeit bei diesem Thema“ zeigten, müsse die Stadtregierung eine Lösung herbeiführen. „Unsere Meinung ist klar: Wenn im Rest von Tirol bargeldloses Zahlen möglich wird, muss das auch für die Landeshauptstadt Innsbruck gelten.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
03.10.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Co-Pilot will sich töten: Pilot verhindert Absturz
135.472 mal gelesen
Die Maschine war eigentlich auf dem Weg nach Tel Aviv. Der Kurs wurde jedoch geändert ...
Wien
Nun rasen die neuen „E-Bikes“ über die Radwege
104.923 mal gelesen
Krone Plus Logo
Laut dem Hersteller eignen sich die extra starken Gefährte „perfekt für Lieferdienste, lange ...
Innenpolitik
Ex-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky verstorben
102.954 mal gelesen
Andrea Kdolsky machte ihre Krebserkrankung öffentlich, um anderen Mut zu machen und ihnen eine ...
Wirtschaft
Die neue Paketsteuer treibt bereits bizarre Blüten
2165 mal kommentiert
Bei einzelnen günstigen Produkten macht die neue Paketsteuer einen großen Teil des Endpreises ...
Außenpolitik
Präsident nennt Russland „Zwerg“: Moskau sauer
1017 mal kommentiert
Bundespräsident Alexander Van der Bellen nimmt sich in letzter Zeit kein Blatt vor den Mund. Nun ...
Innenpolitik
Spritpreis, E-Mopeds, Pakete: Das gilt ab sofort
708 mal kommentiert
Seit dem heutigen Donnerstag, 1. Oktober, gelten neue Regeln für E-Mopeds (Symbolbild).
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf