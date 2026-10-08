Tirol Milch: Erster Kinder-Kakao ohne Zuckerzusatz

Kakaogenuss ganz ohne Zuckerzusatz: Mit dem neuen Tirol Milch ZuZufrei Kakao bringt Tirol Milch einen Milchdrink auf den Markt, der bewusst anders ist: ohne zugesetzten Zucker und ohne Süßungsmittel. Möglich wird der vollmundige Kakaogenuss unter anderem durch die natürliche Süße der laktosefreien Milch – für einen angenehm süßen Geschmack ganz ohne Zuckerzusatz oder Süßungsmittel.