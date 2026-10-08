Tirol Milch: Erster Kinder-Kakao ohne Zuckerzusatz

Tirol Milch ZuZufrei Kakao – ZuckerZusatzfrei und ohne Süßungsmittel: Tirol Milch setzt mit einer innovativen Rezeptur einen neuen Maßstab im Kindersegment.
Kakaogenuss ganz ohne Zuckerzusatz: Mit dem neuen Tirol Milch ZuZufrei Kakao bringt Tirol Milch einen Milchdrink auf den Markt, der bewusst anders ist: ohne zugesetzten Zucker und ohne Süßungsmittel. Möglich wird der vollmundige Kakaogenuss unter anderem durch die natürliche Süße der laktosefreien Milch – für einen angenehm süßen Geschmack ganz ohne Zuckerzusatz oder Süßungsmittel.
Beste Milch aus den Tiroler Bergen
Hergestellt aus bester Tiroler Bergbauernmilch, verbindet der neue Tirol Milch ZuZufrei Kakao gewohnt vollmundigen Geschmack mit einer zeitgemäßen Rezeptur. Gleichzeitig ist der Kakao laktosefrei und damit auch für Menschen mit Laktoseintoleranz geeignet.
Praktisch für Schule und unterwegs
Das handliche 0,2-Liter-Format und der praktische Papiertrinkhalm machen den Tirol Milch Kakao zum idealen Begleiter für Schule, Freizeit oder unterwegs. Mit dem neuen Tirol Milch ZuZufrei Kakao ohne Zuckerzusatz setzt Tirol Milch auf bewussten Genuss und beste Tiroler Bergbauernmilch – praktisch verpackt und mit vollem Kakaogeschmack.