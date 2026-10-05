Gezielte Pflege bei Haarausfall und fettigem Haar

Dünner werdendes Haar oder ein Ansatz, der schnell nachfettet? Beides beginnt an der Kopfhaut. Genau dort setzt RAUSCH an: Coffein-Shampoo und Intensiv-Fluid mit Ginseng stärken die Haarwurzeln, das Anti-Fett Shampoo mit Meerestang reduziert überschüssigen Talg. Vegan und ohne Silikone.
Volles, kräftiges Haar beginnt bei den Wurzeln. Das RAUSCH Coffein-Shampoo mit Ginseng wurde speziell entwickelt, um Haarwurzeln und Haarwachstum bereits beim Waschen zu stärken. Die vegane Formel kommt ohne Silikone aus und besteht zu 90 Prozent aus Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs.
Extra-Pflege für die Haarwurzel
Wer seine Haarwurzeln zusätzlich intensiv pflegen möchte, kann zum Coffein-Kopfhaut-Intensiv-Fluid mit Ginseng greifen. Das Fluid wird gezielt auf der Kopfhaut angewendet und enthält 99 Prozent Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs. Bei täglicher Anwendung wurden nach sechs Monaten bis zu 70 Prozent mehr Haare festgestellt.*
Schluss mit dem fettigen Ansatz
Kaum gewaschen und schon wirkt der Ansatz wieder fettig? Auch hier spielt die Kopfhaut eine entscheidende Rolle. Das RAUSCH Anti-Fett Shampoo mit Meerestang reduziert überschüssigen Talg und sorgt für ein frisches, leichtes Haargefühl, ohne zu beschweren.
Die schonende Formel eignet sich auch für die tägliche Anwendung und kombiniert Extrakte aus Meerestang, Zinnkraut und Panamarinde. Das Shampoo ist vegan, tierversuchsfrei und silikonfrei; mindestens 88 Prozent der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs.
Haarpflege ist Kopfsache
Ob dünner werdendes Haar oder schnell fettender Ansatz: RAUSCH setzt dort an, wo gepflegtes Haar seinen Anfang nimmt – an der Kopfhaut. Ginseng unterstützt die Pflege der Haarwurzeln, während Meerestang bei überschüssigem Talg zum Einsatz kommt. Dahinter stehen mehr als 135 Jahre Schweizer Kräuterkompetenz.
Mehr entdecken: RAUSCH Produkte mit Ginseng sowie weitere Haar- und Kopfhautpflege sind in den DM-Filialen erhältlich.
*Getestet an einem renommierten Haarforschungsinstitut.