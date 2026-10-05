Gezielte Pflege bei Haarausfall und fettigem Haar

Schluss mit dem fettigen Ansatz

Kaum gewaschen und schon wirkt der Ansatz wieder fettig? Auch hier spielt die Kopfhaut eine entscheidende Rolle. Das RAUSCH Anti-Fett Shampoo mit Meerestang reduziert überschüssigen Talg und sorgt für ein frisches, leichtes Haargefühl, ohne zu beschweren.

Die schonende Formel eignet sich auch für die tägliche Anwendung und kombiniert Extrakte aus Meerestang, Zinnkraut und Panamarinde. Das Shampoo ist vegan, tierversuchsfrei und silikonfrei; mindestens 88 Prozent der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs.